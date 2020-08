US Open live: Alexander Zverev vs. Kevin Anderson im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev eröffnet die US Open 2020 gegen Kevin Anderson. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2020, 15:37 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] vor Beginn Herzlich willkommen bei den US Open zur Erstrundenpartie zwischen Kevin Anderson und Alexander Zverev.

© Getty Images Alexander Zverev hat einen harten Auftaktgegner erwischt

Zverev und Anderson haben auf der ATP-Tour bislang vier Mal gegeneinander gespielt, dazu noch ein weiteres Mal beim Laver Cup 2018 in Chicago. Die deutsche Nummer eins hat alle bisherigen Partien für sich entschieden. Zverev geht an Position fünf gesetzt ins Turnier, Anderson, der 2017 in New York im Finale gestanden hat, ist nach längerer Verletzungspause in der Weltrangliste zurückgefallen.

Beim von Cincinnati nach New York verschobenen ATP-Masters-1000-Turnier ist es für beide Spieler nicht gut gelaufen: Anderson verlor in Runde zwei glatt gegen Stefanos Tsitsipas. Und Alexander Zverev musste sich bei seinem ersten Auftritt Andy Murray geschlagen geben.

Zverev vs. Anderson - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Kevin Anderson gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und im Eurosport Player.