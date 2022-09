US Open live: Rafael Nadal vs Richard Gasquet im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft in der dritten Runde der US Open 2022 auf Richard Gasquet - ab 1 Uhr live im TV und via Livestream auf Eurosport und im Eurosport Player - und bei uns im Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.09.2022, 14:56 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal, Richard Gasquet

Rafael Nadal hat sich von seinem Nasentreffer nur bedingt aus de Ruhe bringen lassen und gegen Fabio Fognini nach schwachem Start klar gewonnen.

Er trifft nun auf Richard Gasquet - seinen Lieblingsgegner auf der Tour. 17 Mal haben die beiden gegeneinander gespielt, 17 Mal gewann Nadal

Wann spielt Nadal?

Das Match zwischen Rafael Nadal und Richard Gasquet findet in der Night Session statt, ab 1 Uhr MESZ. Eurosport überträgt live im TV und via Livestream, im Liveticker sind wir für euch dabei!