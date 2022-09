US Open: Matchball abgewehrt! Carlos Alcaraz steht nach Wahnsinnsmatch gegen Jannik Sinner im Halbfinale!

Carlos Alcaraz hat erstmals das Halbfinale bei den US Open erreicht: In einem großartigen Tennismatch schlug er Jannik Sinner mit 6:3, 6:7 (7), 6:7 (0), 7:5, 6:3 - nach 5 Stunden und 14 Minuten Spielzeit.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.09.2022, 09:03 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz steht erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers - und das nach einem überragenden Spiel gegen Jannik Sinner, von beiden Seiten. Was die beiden Youngster in der späten New Yorker Nacht ablieferten, war Tennis auf höchstem, auf allerhöchstem Niveau. Mit der wohl endgültigen Klärung der Frage, ob das Tennis nach dem Abschied der "Big Four" auch weiterhin gut aufgestellt sein sollte. Ja, Freunde, das ist es.

Es war ein Auf und Ab, und auch als Sinner mit dem erneuten Break im vierten Satz führte und ausservieren wollte, durfte man sich nicht zu sicher sein - zurecht, wie sich herausstellen sollte. Zu viel war passiert bisher: Sinner hatte nach verlorenem ersten Durchgang im zweiten Satz bereits mit 5:3 geführt, musste dann aber das Rebreak hinnehmen. Und beim 5:6 ein 0:40 überstehen, überhaupt insgesamt fünf Satzbälle abwehren. Es wäre die 2:0-Satzführung für Alcaraz gewesen. Stattdessen kam der Italiener doch zum Satzausgleich.

Sinner nutzt Matchball in Satz 4 nicht

Alcaraz konnte auch im dritten Satz zwei Mal eine Break-Führung nicht ummünzen und verlor erneut den Tiebreak, diesmal zu null.

Im vierten Satz kam Sinner zum frühen Break, das er transportierte, bis zum Matchball. Bei dem er eine Rückhand verzog. Kurz später kam Alcaraz zum Ausgleich und pushte sich noch mal, unter großem Jubel der New Yorker Fans.

Im fünften Durchgang dann gelang Sinner wieder das erste Break zum 3:2, ein 40:15 aber brachte er nicht durch, Alcaraz gelang das erneute Rebreak. Und beim 4:3 seinerseits die entscheidende Führung, die er diesmal durchbrachte - nach 5 Stunden und 14 Minuten. Und um 2.50 Uhr Ortszeit - es war das späteste Finish bei den US Open überhaupt.

"Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich werde wohl nie müde zu sagen, dass ich den Sieg auf diesem großartigen Platz der Unterstützung zu verdanken habe, die mir in den schwierigen Momenten zuteil wurde", so Alcaraz im Anschluss. "Ich habe versucht, ruhig zu bleiben, aber es ist schwierig. Ich musste an mich glauben."

Der 21-Jährige trifft im Halbfinale am Freitag auf Frances Tiafoe, der am Abend Andrey Rublev entzaubert hatte.

Hier könnt ihr das gesamte Match im Liveticker nachlesen!