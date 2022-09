US Open: Nick Kyrgios entthront Daniil Medvedev

Nick Kyrgios hat das mit Spannung erwartete Achtelfinal-Duell gegen Daniil Medvedev bei den US Open 2022 mit 7:6 (11), 3:6, 6:3 und 6:2 für sich entschieden und spielt in der Runde der letzten acht gegen Karen Khachanov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 04:16 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios am Sonntagabend in New York

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Kyrgios setzte den ersten Nadelstich, nahm Medvedev dessen Aufschlag zum 3:1 ab. Der Titelverteidiger antwortete postwendend mit dem Break zum 2:3. Bis zum Tiebreak hatte die Rückschläger nicht mehr viele Chancen, die Kurzentscheidung wurde zum Marathon, den Kyrgios nach (einmal sehr glücklicher) Abwehr mehrerer Satzbälle mit 13:11 für sich entschied.

Im zweiten Satz wehrte Kyrgios in seinem ersten Aufschlagspiel zunächst ein 0:40 ab. Beim vierten Breakball legte der Wimbledon-Finalist einen Rückhand-Volley ins Netz. Medvedev zog auf 5:1 davon, begann nach einem Rebreak von Kyrgios noch einmal zu zitern. Nur um dann doch mit seinem zweiten Satzball nach 100 gespielten Minuten den Satzausgleich herzustellen.

Kyrgios nun gegen Khachanov

Den Verlust des dritten Satzes hatte sich Daniil Medvedev gänzlich selbst zuzuschreiben: Beim Stand von 1:2 vergaukelte die Nummer eins des Turniers einen 40:0-Vorsprung, Kyrgios ließ kein Comeback mehr zu. Obwohl er selbst gleich zu Beginn selbst einen spannenden Faux-Pas beging, der ihn einen Breakball kostete: Medvedev hatte einen Punkt schon abgeschrieben, aber Kyrgios sprintete auf die Seite seines Gegners und vollierte einen Ball ins Feld. Egal: Satzausgleich nach 2:18 Stunden Spielzeit.

In Satz vier breakte Kyrgios zum 2:1, wehrte im darauffolgenden Spiel eine Chance zum Re-Break von Medvedev ab. Der erneute Aufschlagverlust zum 1:4 besiegelte dann das Schicksal von Daniil Medvedev. Nach 2:53 Stunden Spielzeit hatte Kyrgios seine ersten beiden Matchbälle. Und verwertete den ersten mit einem Ass.

Im Viertelfinale am Dienstag geht es für Kyrgios nun gegen Karen Khachanov, der sich im Louis Armstrong Stadium etwas überraschend gegen Pablo Carreno Busta durchsetzen konnte. Carreno Busta hatte zuletzt das ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal für sich entschieden und in New York in Runde eins mit Dominic Thiem den US-Open-Champion von 2020 besiegt.

