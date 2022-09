US Open: Nick Kyrgios sauer und enttäuscht - "Habe viele Leute im Stich gelassen"

Nick Kyrgios war nach seinem Viertelfinal-Aus bei den US Open 2022 gegen Karen Khachanov deutlich angefressen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.09.2022, 11:21 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios

Kyrgios cares. Ein Begriff der eigentlich lange Zeit für Landsmann Bernard Tomic ("Bernie cares") reserviert war, wenn der ausnahmsweise mal Kampfgeist und Interesse an Siegen offenbarte.

Nun also Nick. Und den kümmern Siege oder Niederlagen nun doch mehr, als er bislang gerne zugeben wollte. Oder besser: ein möglichst gutes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier. Spätestens nachdem er in Wimbledon an einem Sieg geschnuppert, dort das Finale erreicht hatte.

Kyrgios rastet nach Niederlage aus

Bei den US Open hatten Kyrgios nach seinem Sieg über den Titelverteidiger Daniil Medvedev und dem Aus von Rafael Nadal viele Wettanbieter gar als Topfavoriten auf den Titel auf der Rechnung. Umso bitterer das Aus für den Weltranglisten-25. nun in der Nacht zum Mittwoch gegen Khachanov.

Kyrgios zertrümmerte noch direkt nach dem Handshake ausführlich und gekonnt zwei seiner Rackets, bevor er verschwand.

Nick Kyrgios: "Muss auf die Australian Open warten"

In der anschließenden Pressekonferenz gab sich Kyrgios dann offen über seine Enttäuschung über die verpasste Chance.

Ob Niederlagen nun noch mehr schmerzen würden, nachdem er durch Wimbledon und den Sieg über Medvedev wisse, zu was er in der Lage sei? "Ja, das tun sie", so Kyrgios. "Ich fühle mich elend. Ich habe das Gefühl, so viele Leute im Stich gelassen zu haben."

Kyrgios hatte sich natürlich im Laufe des Matches wieder an seiner Box abreagiert, ebenso an einer Getränkeflasche, ohne sich natürlich um die Aufräumarbeiten zu kümmern (ein anderes Thema). Um die Bedeutung der Majors macht er aber keinen Hehl. Er glaube, "diese vier Turniere sind die einzigen, die jemals etwas bedeuten werden", grübelte er. "Jetzt fühlt es sich so an, als geht alles wieder von vorne los. Ich muss auf die Australian Open warten." Ob er im restlichen 2022 überhaupt noch mal auf der Tour zu sehen sein wird? Könnte eine spannende Frage sein.

Wie sehr Kyrgios die Niederlage schmerzte, machte er dann noch mal klar. "Es ist einfach herzzerreißend. Nicht nur für mich, sondern für alle, die wollten, dass ich gewinne."