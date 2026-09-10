US Open: Premiere! Alexander Zverev bestreitet Halbfinale in der Day Session

Bislang schlug Alexander Zverev bei den US Open fünfmal in der Night Session auf. Im Halbfinale muss der Deutsche erstmals tagsüber ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 15:12 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trifft im Halbfinale auf Karen Khachanov

Nach fünf Siegen am Abend muss Alexander Zverev seine Routine ausgerechnet vor dem Halbfinale umstellen. Wie die Veranstalter der US Open mitteilten, wird der French-Open-Sieger seine Semifinalpartie gegen Karen Khachanov in der Day Session (nicht vor 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MESZ) bestreiten.

“Ich glaube, das spielt mir mit Sicherheit nicht in die Karten. Ich finde es auch etwas komisch, dass Leute, die zwei Tage frei haben, nach uns spielen. Das habe ich in meinen zwölf Jahren auf der Tour noch nie erlebt”, zeigte sich Zverev wenig erfreut. Was der Deutsche offenbar nicht auf dem Schirm hatte: Schon vor wenigen Monaten in Wimbledon war es am Halbfinaltag zu einer ähnlich unüblichen Ansetzung gekommen.

Finale findet ebenfalls am Nachmittag statt

Das zweite Finalticket werden die Lokalmatadoren Ben Shelton und Frances Tiafoe in der Night Session (nicht vor 19 Uhr Ortszeit/1 Uhr MESZ) untereinander ausspielen. “Es sind halt zwei Amerikaner im Halbfinale. Da kann ich es schon verstehen, dass die abends spielen wollen”, sagte Zverev, der sich im Falle eines Sieges in den Final-Rhythmus spielen könnte. Das Endspiel am Sonntag steigt nämlich bereits um 14 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ).

Am Freitag wird das Spielgeschehen um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) mit dem Frauen-Doppelfinale der Frauen zwischen Katerina Siniakova/Taylor Townsend und Robin Montgomery/Ashlyn Krueger eröffnet werden.

Der Spielplan für Freitag

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern