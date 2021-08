US Open Qualifikation: Peter Gojowczyk startet erfolgreich, Tobias Kamke scheitert

Während sich Peter Gojowczyk bei der Vorausscheidung zu den US Open in der ersten Runde gegen Lukas Rosol durchsetzen konnte, musste sich Tobias Kamke bereits vorzeitig aus New York verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2021, 23:14 Uhr

© Getty Images Peter Gojowczyk steht im Gegensatz zu Tobias Kamke in der zweiten Qualifikationsrunde der US Open

Freud und Leid bei den deutschen Qualifikanten beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York: Der bei der Vorausscheidung für die US Open an 20 gereihte Peter Gojowczyk konnte sich nach einer 2:19 Stunden daurnden Schlacht gegen den nicht gerade als Sympathieträger bekannten Tschechen Lukas Rosol mit 4:6, 7:6 (4) und 7:5 durchsetzen.

Nicht ganz so gut erging es hingegen Tobias Kamke. Der 35-Jährige aus Hamburg musste in seiner Auftaktpartie gegen den an 32 geführten Ukrainer Illya Marchenko eine 6:3,-6:7(2),-2:6-Niederlage hinnehmen. Dieses Match war mit 2:19 Stunden Spielzeit exakt gleichlang, wie die des siegreichen Münchners.

Gojowczyk kennt auch schon seinen Kontrahenten in der zweiten Runde der Qualifikation: Der 32-Jährige trifft dort auf den niederländischen Routinier Robin Haase, der seinerseits den Kroaten Borna Gojo ebenfalls in drei Sätzen aus dem Rennen nahm. Zuvor konnte sich bereits Oscar Otte in einer dramatischen Partie gegen Renzo Olivo aus Argentinien durchsetzen.

