US Open: Sinner schließt Bublik aus dem Ashe Stadium

Jannik Sinner hat im letzten Achtelfinale der US Open 2025 gegen Alexander Bublik mit 6:1, 6:1 und 6:1 geschlagen und spielt am Mittwoch gegen Landsmann Lorenzo Musetti.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 02:39 Uhr

© Getty Images Abends spielt Jannik Sinner offenbar in Blau

„Be careful what you wish for.“ Sagt man so in den USA. Weil: „You might get it.“ Nun: Alexander Bublik hat sich beim Interview vor dem Match gewünscht, dass er nicht gleich sein erstes Aufschlagspiel verliert. Und dieser Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. Vielleicht hatte der Kasache sich aber auch selbst gejinxt. Der Blitzstart von Jannik Sinner, der gleich einmal mit 4:0 in Führung ging, hat den Außenseiter dann doch massiv irritiert.

Nach etwas mehr als 20 Minuten hieß es 6:1 und die Fans auf den Tribünen mussten sich ernsthafte Sorgen darüber machen, ob sie für ihr teures Eintrittsgeld auch einen entsprechenden Gegenwert bekamen. Jedenfalls stand es gleich wieder 3:0 für den Weltranglisten-Ersten, weil Bublik ein Feuerwerk an Doppelfehlern und missglückten Stopps abbrannte.

Nach 51 Minuten hatte Sinner zwei „Breadsticks“ gebacken - und die einzige Frage war: Würde er einen Bagel folgen lassen? Nun: Der Titelverteidiger war beim Stand von 4:0 dreimal knapp dran, auch ein drittes Break im Satz zu schaffen. Aber Bublik zog seinen Kopf wenigstens einmal aus er Schlinge.

Im Viertelfinale wird die Gegenwehr für Jannik Sinner deutlich größer sein. Denn Lorenzo Musetti spielt bislang ein (fast unbemerkt) großartiges Turnier, hatte mit Jaume Munar beim 6:3, 6:0 und 6:1 überhaupt keine Probleme.

Das zweite Viertelfinale in der oberen Tableau-Hälfte wird am Mittwoch zwischen Alex de Minaur und Félix Auger-Aliassime entschieden. Der australische „Demon“ gewann gegen einen ausgelaugten Leandro Riedi ganz glatt in drei Sätzen. Und auch Auger-Aliassime musste nur die Minimal-Distanz zurücklegen. Er gewann gegen Andrey Rublev mit 7:5, 6:3 und 6:4. Es war im neunten Duell erst der zweite Sieg für „FAA“ gegen den Russen. Für de Minaur geht es um den erstmaligen Einzug in das Halbfinale eines Majors. Félix Auger-Aliassime war 2021 bereits einmal unter den letzten vier in Flushing Meadows. Verlor dann aber gegen Daniil Medvedev.

