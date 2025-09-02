US Open: Starker Alcaraz lässt Lehecka keine Chance

Carlos Alcaraz ist mit einem überzeugenden 6:4, 6:2 und 6:4 gegen Jiri Lehecka in das Halbfinale der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 21:48 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat bislang noch keinen Satz verloren

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Der letzte Ball des Matches hat alles zusammengefasst: Carlos Alcaraz nagelte eine Vorhand ins Feld von Jiri Lehecka, die der Tscheche nur hilflos hinterhersehen konnte. Alcaraz krönte damit eine dominante Vorstellung, die jener von Jannik Sinner gestern Abend gegen Alexander Bublik sehr nahe kam. Allerdings war Lehecka bim 6:4, 6.2 und 6:4 für Alcaraz ein deutlcih stärkerer Gegner als der Kasache.

Carlos Alcaraz bleibt damit ohne Satzverlust. Es ist das erste Mal in der Karriere des Spaniers, dass er mit einer derart weißen Weste unter die letzten vier eines Majors gekommen ist.

Alcaraz muss sich Lehecka in Doha geschlagen geben

Nun kann sich der Schützling von Juan Carlos Ferrero genüsslich zurücklegen und sich die Partie zwischen Taylor Fritz und Novak Djokovic ansehen. Diese wird als letzte des Tages in der Night Session ausgetragen. Und geht man nach der Statistik, dann müsste sich eigentlich Djokovic durchsetzen. Denn der serbische Großmeister hat alle zehn bisherigen Matches gegen Fritz gewonnen.

Alcaraz dagegen war vor Jiri Lehecka gewarnt. Der Tscheche hatte ihn früh in der Saison 2025 in Doha besiegt, Alcaraz revanchierte sich ein paar Monate später im Endspiel im Londoner Queen´s Club. Mit einem frühen Break im ersten Satz machte sich Alcaraz den Einstieg in das erste Viertelfinale bei den Männern deutlich einfacher, der zweite Durchgang geriet dann zur eindeutigen Angelegenheit.

Sinner morgen gegen Musetti

Lehecka spielte keineswegs schlecht. Aber er musste eine ähnlich ernüchternde Erfahrung machen wie schon in Roland-Garros, als er gegen Jannik Sinner chancenlos gescheitert war. Die finale Entscheidung fiel im neunten Game des dritten Satzes, in dem sich Alcaraz mit sensationeller Defensiv-Arbeit den Aufschlag von Lehecka holte. Danach gab Alcaraz keinen Punkt mehr ab.

Apropos Jannik Sinner: Der Titelverteidiger bekommt es morgen in der Night Session mit Landsmann Lorenzo Musetti zu tun. Das dritte Viertelfinale am Nachmittag bestreiten Félix Auger-Aliassime und Alex de Minaur.

Hier das Einzel-Tableau in New York