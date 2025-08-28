US Open: Struff gewinnt Thriller gegen Rune!

Jan-Lennard Struff hat in der zweiten Runde der US Open 2025 gegen Holger Rune mit 7:6 (5), 2:6, 6:3, 4:6 und 7:5 gewonnen. Nun wartet in Runde drei Frances Tiafoe.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 08:22 Uhr

© Getty Images Bei Spielbeginn hatte Jan-Lennard Struff gegen Holger Rune noch Tageslicht

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Mitte des vierten Satzes sah es nach einem ein wenig überraschenden, aber keineswegs unverdienten Erfolg von Jan-Lennard Struff aus. Denn mit dem Break zum 3:2 stellte Struff die Zeichen gemessen an seiner Aufschlagleistung davor auf Sieg. Was von den zahlreichen deutschen Fans auf den voll besetzten Tribünen rund um den Court 17 auch entsprechend gefeiert wurde.

Aber Holger Rune wollte sich dann doch noch nicht geschlagen geben, schaffte umgehend den Ausgleich. Zunächst in Spielen, dann in Sätzen. Carlos Alcaraz, das nur nebenbei, hatte in der Zwischenzeit sein Match gegen Mattia Bellucci nicht nur schon beendet, sondern auch seine Presspflichten wahrgenommen. Und Alcaraz und Bellucci waren nach Struff und Rune auf den Court gekommen - allerdings im Arthur Ashe Stadium.

Tiafoe wartet in Runde drei

Nun wurde es auch eine Frage der Kraft. Aber Struff, der sich ja durch drei Qualifikations-Matches kämpfen musste, blieb dran. Und überstand beim Stand von 2:3 und 0:30 eine brenzlige Situation. Webige Minuten später hatte Struff im siebenten Spiel eine Breakchance, Rune wehrte beherzt ab. Bei 5:5 gab es dann die nächste Möglichkeit - da waren 3:22 Stunden gespielt. Und die nutzte der Routinier mit einem grandiosen Vorhand-Winner. Und Struff liess nichts mehr anbrennen, servierte mit einem Gegenpunkt aus.

Als Belohnung wartet nun Frances Tiafoe, nach allgemeinem Dafürhalten mal wieder der bestangezogene Mann bei den US Open. „Big Foe“ hatte mit seinem Landsmann Martin Damm durchaus Probleme, besiegte den großbewachsenen Linkshänder aber dann doch in vier Sätzen.

