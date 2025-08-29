US Open: Struff schlägt auch Tiafoe - jetzt gegen Djokovic?

Jan-Lennard Struff ist mit einem 6:4, 6:3 und 7:6 (7) gegen Frances Tiafoe ins Achtelfinale der US Open 2025 eingezogen. Dort könnte er auf Novak Djokovic treffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 23:43 Uhr

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Zeiten, in denen man im National Tennis Center bei attraktiven Partien in den frühen Runden auf den etwas kleineren Courts problemlos einen Platz als Zuschauer bekommen konnte, scheinen vorbei zu sein. Gestern waren die Tribünen um den Grandtand sogar ein Frauen-Doppel so gut wie ausgebucht - und das war „nur“ der erste Auftritt von Katerina Siniakova und der Lokalfavoritin Taylor Townsend.

Kein Wunder also, dass die Hütte beim Treffen zwischen Frances Tiafoe und Jan-Lennard Struff am Freitagnachmittag bummvoll war. Und es spricht natürlich für Struff, dass er nie so etwas wie Heimatmosphäre für Tiafoe aufkommen hat lassen. Wobei: Tiafoe nahm Struff gleich dessen zweites Aufschlagspiel ab. Nachdem der deutsche Davis-Cup-Spieler aber umgehend das Rebreak schaffte, war die Luft gleich wieder draußen. Struff dagegen blieb bei eigenem Service beinahe unantastbar. Und packte im entscheidenden Moment zu. Das hatte sich ja schon in der Begegnung mit Holger Rune abgezeichnet, gegen Tiafoe sparte sich Jan-Lennard Struff aber das ganz große Drama, das er gegen den Dänen noch geliefert und gewonnen hatte.

Djokovic muss gegen Norrie ran

Nach 1:45 Stunden Spielzeit schaffte Struff das Break zum 5:3 im dritten Satz. Würde der Warsteiner also souverän ausservieren? Nicht so schnell! Struff startete das Spiel mit drei (!) Doppelfehlern in Folge und leistete sich dann auch noch eine Vorhand ins Netz. Tiafoe glich zum 5:5 aus und spürte plötzlich so etwas wie Momentum.

Das leitete den US-Amerikaner auch ins Tiebreak - wiewohl Struff bei 6:5 zweimal nur zwei Punkte vom Sieg entfernt war. In der Kurzentscheidung führte Tiafoe schnell mit 2:0, Struff konterte mit drei Punkten in Folge. Nach 2:06 Stunden Spielzeit hatte Tiafoe den Satzgewinn auf dem Schläger, verzog aber eine Vorhand. Wenige Augenblicke später gab es den ersten Matchball für Struff, Tiafoe parierte diesen mit einem Ass. Den zweiten aber verwertete Jan-Lennard Struff zum 6:4, 6:3 und 7:6 (7).

Im nächsten Match wird es für Jan-Lennard Struff dann wohl die größtmögliche Bühne im Welttennis geben. Dann nämlich, wenn Novak Djokovic erwartungsgemäß Cameron Norrie schlagen sollte.

Für die amerikanischen Männer war der Freitag bislang übrigens kein erfolgreicher: Denn parallel zu Struff und Tiafoe musste Ben Shelton nach dem vierten Satz aufgeben. Der Linkshänder hatte sich an der Schulter verletzt, danach noch ein paar Games gespielt, letztlich aber eingesehen, dass er die Partie nicht mehr zu Ende spielen konnte.

