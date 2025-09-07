US Open: "Tennis ist manchmal verrückt" - Granollers und Zeballos nach epischem Comeback euphorisch

In einem hochdramatischen Doppel-Finale siegten am Samstag bei den US Open Marcel Granollers und Horacio Zeballos gegen Joe Salisbury und Neal Skupski in drei Sätzen. Dabei sah das spanisch-argentinische Duo schon wie der sichere Verlierer aus.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.09.2025, 15:10 Uhr

© Getty Images Marcel Granollers und Horacio Zeballos konnten ihr Glück kaum fassen.

Im dritten Satz mussten Granollers/Zeballos nämlich beim Stand von 4:5 und 0:40 drei laufende Matchbälle abwehren. Eine Aufgabe, die sie mit Bravour meisterten. Am Ende entschieden sie das dramatische Finale gegen die beiden Briten Salisbury und Skupski mit 3:6, 7:6(4) und 7:5 für sich.

Dementsprechend euphorisch gab sich die siegreiche Paarung nach dem Match. "Ehrlich gesagt, ich weiß gerade nicht, was ich denken soll. Es war ein unglaublicher Kampf“, sagte Zeballos bei der Siegerehrung. „Bei solchen Spielen ist es so unfair, wenn es einen Sieger und einen Verlierer gibt, denn die Jungs haben alles super gemacht. Sie hätten den Sieg auch wirklich verdient, also herzlichen Glückwunsch und weiter so.“

"Am Ende hat es sich gelohnt"

Zum dramatischen Verlauf des Matches meinte der Argentinier: "Ich weiß wirklich nicht, wie wir es geschafft haben, die letzten Punkte zu gewinnnen nach dem, was wir während des Matches taten. Ich meine, sie haben großartig gespielt, aber wir haben einfach weiter gekämpft. Wenn ich das Match beschreiben müsste, würde ich sagen 'gib niemals auf', denn wir haben es die ganze Zeit weiter versucht. Es waren zweieinhalb Stunden, die mental sehr anstrengend waren. Am Ende hat es sich gelohnt. Wir sind sehr glücklich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin jetzt sehr erleichtert und glücklich."

Granollers ergänzte: "Wie Horacio sagte, war das ein sehr emotionaler Tag für uns. Das Spiel war der Wahnsinn. Tennis ist manchmal verrückt, denn wir haben nur darüber gesprochen, wie knapp wir dran waren, das Spiel zu verlieren, und dann haben wir innerhalb von 20 Minuten den Pokal gewonnen. Also, ja, der Schlüssel zum Spiel war, bis zum letzten Punkt zu kämpfen, und ja, wir sind jetzt sehr glücklich.“

Für Granollers und Zeballos war es nach dem diesjährigen Triumph bei den French Open der zweite gemeinsame Grand Slam-Titel. Sie sind zudem das erste Doppel seit 2019, das mehr als ein Major in einem Jahr für sich entscheiden konnte.

