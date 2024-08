US Open: Zverev nach Erfolg gegen Muller in Runde drei

Alexander Zverev steht in der dritten Runde der US Open 2024. Die deutsche Nummer eins gewann gegen Alexander Muller mit 6:4, 7:6 (5) und 6:1.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 21:46 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev am Mittwoch in Flushing Meadows

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Sami Khedira hat am Mittwoch im Louis Armstrong Stadium echte Härte gezeigt. Der Fußball-Weltmeister von 2014 hatte seinen Platz in der Box von Alexander Zverev eingenommen. So weit, so bekannt - Khedira hat Zverev schon öfters besucht. Bemerkenswert aber: Im Gegensatz zum Rest der Crew in der Ecke der deutschen Nummer eins hatte sich Khedira in ein schwarzes T-Shirt geworfen. Und das bei permanenter Sonneneinstrahlung.

Eben diese war für Alexander Zverev und Alexander Muller mit Beginn des zweiten Satzes kein Faktor mehr. Der Schatten hatte sich da schon über den gesamten Court gelegt. Nach dem verlorenen ersten Satz hielt Muller besser mit, führte im Tiebreak des zweiten sogar mit 5:2. Zverev aber gewann fünf Punkte in Folge. Und ließ im dritten Akt nichts mehr anbrennen. Sami Khedira saß da schon im Schatten.

Dass der Gegner in Runde drei ein Argentinier sein würde, das wusste Alexander Zverev schon vor Beginn seines Matches. Dass nun aber Tomas Martin Etcheverry wartet - und nicht Francisco Cerundolo - kommt dann doch leicht überraschend. Etcheverry gewann das Duell mit seinem Landsmann nämlich in fünf Sätzen.

