UTS: Francisco Cerundolo triumphiert in Hongkong

Der Argentinier Francisco Cerundolo hat beim Ultimate Tennis Showdown in Hongkong den Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 12:30 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo holte in Hongkong den Titel

Im Schatten des Six Kings Slam in Riad ging dieser Tage in Hongkong ein weiteres Showturnier über die Bühne: der Ultimate Tennis Showdown. Zum Sieger des von Patrick Mouratoglou initiierten Events avancierte der Argentinier Francisco Cerundolo, der sich im Finale zweier UTS-Debütanten gegen Jenson Brooksby mit 20:5, 10:12, 15:9 und 17:7 behauptete.

Auf dem Weg zum Titel setzte sich Cerundolo im Halbfinale auch gegen Andrey Rublev, der nach der verletzungsbedingten Absage von Alex de Minaur als Turnierfavorit gestartet war, klar durch. Wesentlich mehr Probleme hatte der 27-Jährige im Viertelfinale gegen Adrian Mannarino, in dem er vier Matchbälle abwehren musste.

Durch seinen Erfolg in Hongkong qualifizierte sich Cerundolo für das große UTS-Finale, das vom 5. bis 7. Dezember in London über die Bühne gehen wird. Neben dem Argentinier werden in Englands Hauptstadt Tomas Machac, Casper Ruud, Jack Draper, David Goffin, Rublev, Mannarino und ein Wildcard-Starter aufschlagen.

So lief der UTS in Hongkong