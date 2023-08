UTS Seoul: Kyrgios und Monfils als Zugpferde

Knapp fünf Wochen bevor die UTS-Serie mit dem Austragungsort Frankfurt am Main in Deutschland Station machen wird, wurde die südkoreanische Hauptstadt Seoul als dritter Ausrichter des „Ultimate Tennis Showdowns 2023“ mit Stars wie Nick Kyrgios und Gael Monfils verkündet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 09:38 Uhr

© Getty Images Gael Monfils und Nick Kyrgios werden beim UTS-Event in Seoul für Stimmung sorgen.

Von den vier bislang kommunizierten Spielern sind vor allem Nick Kyrgios („King Kyrgios), Gael Monfils („La Monf“) und Alexander Bublik („The Bublik Enemy“) prädestiniert dafür, neben hochklassigem Tennis auch spektakuläre Unterhaltung zu bieten. Dennoch wird die größte Unterstützung des heimischen Publikums ihrem Landsmann Soon-wu Kwon („The Machine“) zuteilwerden. Weitere vier Spieler werden in den nächsten Wochen noch zum Aufgebot dazustossen.

Ausgetragen wird das Event vom 30. November bis zum 03. Dezember im Korean International Exhibition Center „Kintex“, welches sich ca. 23 Kilometer außerhalb der südkoreanischen Hauptstadt Seoul befindet.

Gestartet war die Turnierserie mit dem Event in Los Angeles, bei dem sich der Chinese Wu Yibing nach einem Comeback-Sieg im Finale gegen Lokalmatador Taylor Fritz den Titel sichern konnte. Vom 15. bis 17. September werden in der Süwag Arena in Frankfurt am Main bei der zweiten Station Daniil Medvedev („The Chessmaster“), Nick Kyrgios („King Kyrgios“), Gael Monfils („La Monf“), Andrey Rublev („Rublo“), Diego Schwartzman („El Peque“), Benoit Paire („The Rebel“), Reilly Opelka („The Bot“) und Christopher Eubanks („The Rocket“) beim Showformat mit eigenen Regeln antreten.