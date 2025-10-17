Verletzt: Naomi Osaka muss beim Heimspiel in Osaka passen

Der Publikumsliebling ist raus: Japans Tennis-Star Naomi Osaka (28) kann bei ihrem Heimturnier in Osaka wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel nicht mehr spielen.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 08:30 Uhr

© Getty Images Aufgrund einer Oberschenkelverletzung musste Naomi Osaka beim Heimspiel in Osaka passen.

Die ehemalige Nummer eins der Welt und viermalige Grand-Slam-Siegerin könne wegen der Blessur am Freitag nicht zu ihrem Viertelfinale gegen die Rumänin Jaqueline Cristian antreten, wie der Veranstalter mitteilte.

Osaka hatte sich die Verletzung am Mittwoch bei ihrem hart erkämpften Achtelfinal-Sieg gegen Titelverteidigerin Suzan Lamens zugezogen, sie war dabei sogar den Tränen nahe. Osaka musste das Dreisatzmatch mit einer dicken Bandage am linken Oberschenkel beenden und sagte anschließend, dass nur Schmerzmittel ihr geholfen hätten, das Spiel durchzustehen.

Fernandez im Halbfinale

Mit Leylah Fernandez schaffte die Nr. 4 des Turniers den Sprung ins Halbfinale. Gegen die Slowakin Rebecca Sramkova lag die die 23-jährige Kanadierin in beiden Sätzen jeweils mit Break im Rückstand, ehe sie nach 1:36 Stunden mit 7:6 (2), 6:3 triumphieren konnte. In der Runde der letzten Vier bekommt es die Linkshänderin mit der Siegerin aus der Begegnung zwischen Viktorija Golubic aus der Schweiz und der Rumänin Sorana Cirstea zu tun.

Hier das Einzel-Tableau aus Osaka