Vor den ATP Finals: Novak Djokovic schlägt in Athen auf

Novak Djokovic greift im Herbst 2025 noch mal an. Er taucht nun auch in der Meldeliste für das ATP-250er-Turnier in Athen auf. Das macht auf den zweiten Blick gleich doppelt Sinn.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 20:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Im Sommer hatte sich der “Djoker” einigermaßen rar gemacht im Tenniszirkus - und sich auf die großen Events fokussiert. Roland-Garros, Wimbledon und die US Open spielte er quasi am Stück, ohne Vorbereitungsturnier auf Rasen oder Hartcourt. Mit ziemlichem Erfolg: In allen drei Events erreichte er das Halbfinale, wie auch schon bei den Australian Open.

Kräfte sparen heißt es natürlich für den mittlerweile 38-Jährigen, im Tennisherbst 2025 aber nimmt Djokovic noch mal Fahrt auf. Aktuell ist er in Shanghai am Start, beim Masters-Turnier in Paris (25. Oktober - 2. November) scheint Djokovic ebenfalls aufzuschlagen, dazu anschließend beim ATP-250er-Turnier in Athen (2. bis 8. November).

Klingt ungewöhnlich, denn das Turnier in Griechenland findet direkt in der Vorwoche der ATP Finals (9. bis 16. November) statt. Die für Djokovic eigentlich einer höhere Priorität besitzen sollten. Auf den zweiten Blick aber ist Djokovics Auftritt logisch: Denn der Serbe ist mittlerweile in Athen heimisch geworden, und - die Turnierlizenz gehört seiner Familie. Denn die Lizenz ist jene vom ATP-Turnier in Belgrad, in 2025 richtet man das Turnier erstmals in Athen aus.

Auch Tsitsipas in Athen dabei

Gespielt wird in Athen anstatt auf Sand in der OAKA Basketball Arena auf Hartplatz. Die Arena wurde unter anderem für die Olympischen Spiele 2004 genutzt, ebenso für Musikevents wie den Eurovision Song Contest.

Neben Djokovic schlagen Karen Khachanov, Jakub Mensik, Juri Lehecka und Stefanos Tsitsipas in Athen auf. Der Grieche hatte zuletzt seine Teilnahme beim Masters in Shanghai verletzungsbedingt abgesagt. Aber: Bis Athen ist ja noch ein Weilchen hin.