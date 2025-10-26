Wawrinka denkt nicht an Rücktritt: „Leidenschaft kennt kein Alter“

„Stan the Man“ und ein mögliches Karriereende? – davon ist vorerst keine Rede. In Basel zeigte der Schweizer Publikumsliebling einmal mehr, dass er es auch mit 40 Jahren noch mit der jüngeren Generation aufnehmen kann.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.10.2025, 12:01 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Gegen den dreifachen Grand-Slam-Finalisten Casper Ruud machte es Stan Wawrinka dem Norweger alles andere als leicht. Trotz der Zweitrunden-Niederlage gegen die Nummer 11 der Welt verließ die Heimikone den Court mit einem positiven Gefühl. Nur einmal machte der Rücken kurz Probleme, ansonsten erinnerten seine Schläge an alte Glanzzeiten.

Die größte Motivation weiterzumachen: Die Liebe zum Tennis. „Auch wenn die ganz großen Resultate ausbleiben: Von außen sieht man einen 40-Jährigen, der auf Platz 150 der Welt rangiert, und urteilt anhand dessen, was ich in der Vergangenheit erreicht habe. Ich habe Grand Slams gewonnen, und die Leute fragen sich, warum ich immer noch hier bin, warum ich bei Challengern spiele. Aber Leidenschaft kennt kein Alter", sagte der ehemalige Weltranglistendritte. Eine bemerkenswerte Einstellung des dreifachen Major-Siegers – und ein Statement, das hoffen lässt, ihn noch lange auf der Tour zu sehen.

Wawrinka 2026 wieder in Basel?

Mit einer Wildcard schaffte es der Weltranglisten-158. und aktuell bestplatzierte Schweizer Tennisspieler ins Hauptfeld des ATP-500-Turniers. Und eine Rückkehr im nächsten Jahr wollte der Grand-Slam-Champion nicht ausschließen: „Klar, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder hier bin“, sagte er gegenüber SRF. „Ein Jahr ist lang – vor allem als 40-Jähriger. Wir werden sehen, wie es weitergeht und ob ich die Form und ein gewisses Niveau halten kann.“