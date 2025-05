"Weißt du noch, als Tennis einfach war?" – Bublik verzweifelt an neuer Generation

Alexander Bublik hatte gegen den Youngster Jakub Mensik in Madrid nichts zu melden – und nahm’s mit Humor. Statt Frust kam Bublik aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und stellte fest: So ein gutes Niveau hat es vor fünf Jahren nicht auf der Tour gegeben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 13:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Bublik verzweifelt im Achtelfinale an Jakub Mensik

Das Achtelfinalmatch zwischen Alexander Bublik und Jakub Mensik beim Masters-Turnier in Madrid glich phasenweise eher einer Showeinlage als einem klassischen Tennismatch. Aufschläge von unten, trickreiche Schläge, ein verwandelter Matchball per Stopp – es war alles dabei. Doch was bei Bublik längst bekannt ist, bot auch sein junger Gegner: Entertainment pur. Der 19-jährige Miami-Champion stand dem Kasachen in puncto Spielfreude in nichts nach – und ließ ihn schon während des Matches regelrecht verzweifeln.

Mit einem Augenzwinkern wandte sich Bublik beim Seitenwechseln an den Stuhlschiedsrichter Mohamed Lahyani:

„Mohamed, erinnerst du dich noch, als Tennis einfach war? Vor fünf Jahren war das alles noch leichter. Da gab es Top-50-Spieler, die sich kaum bewegt haben.“

Lahyani reagierte nur mit einem Lächeln. Doch Bublik legte nach – mit einer Geste Richtung Mensik:

„Dieser Typ ist nicht mal Top 5, nicht mal Top 10. Was ist das?“

Auch später konnte sich der vierfache Turniersieger kaum zurückhalten:

„Er ist so gut, oder?“ – ein Satz, der fast schon ehrfürchtig klang. Und damit sprach Bublik einen Punkt aus, den viele Tennisfans in dieser Saison beobachten: Die neuen Titelträger kommen nicht mehr zwingend aus den Top 5. Es sind Talente wie Mensik, Fils oder Draper – der nun ja auch schon an Position sechs der Welt steht –, die das Feld von hinten aufrollen.

Mensik steht aktuell auf Rang 22 der Welt – ein Platz, der wohl nicht lange Bestand haben wird, wenn der Tscheche so weitermacht. Der nächste große Schritt scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.