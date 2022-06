Wimbledon 2022: Serena Williams erhält Wildcard für Einzel-Konkurrenz

Serena Williams wird dank einer Wildcard in der Einzel-Konkurrenz des diesjährigen Wimbledon-Turniers antreten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2022, 16:23 Uhr

© Getty Images Serena Williams tritt in Wimbledon im Einzel an

Es ist offiziell: Serena Williams wird auch 2022 an der Einzel-Konkurrenz in Wimbledon teilnehmen. Wie die Veranstalter am Dienstag - und damit einen Tag früher als ursprünglich vorgesehen - bekanntgaben, erhielt die 40-Jährige eine Wildcard für den Haupwetttbewerb.

Williams hatte wenige Stunden zuvor in einem etwas kryptischen Instagram-Post ihre Teilnahme in Wimbledon angekündigt. Vor ihrem Auftritt in London wird die 23-Einzel-Grand-Slam-Siegerin noch in Eastbourne aufschlagen - an der Seite von Ons Jabeur wird sie beim WTA-500-Turnier im Doppel angreifen.

Ihren bislang letzten Auftritt absolvierte Williams 2021 in der ersten Runde von Wimbledon. Gegen Aliaksandra Sasnovich musste die langjährige Weltranglistenerste nach nur sechs Spielen aufgrund einer Knieverletzung aufgeben.

Männer: Wawrinka und van Rijthoven erhalten Wildcards

Die weiteren Wildcards in Wimbledon für die Einzel-Konkurrenz der Frauen gingen indes an Katie Boulter, Jodie Burrage, Sonay Kartal, Yuriko Miyazaki und Katie Swan. Zwei weitere Freifahrtscheine in den Hauptwettbewerb haben die Veranstalter noch zu vergeben.

Bei den Männern steht nur mehr eine Wildcard zur Disposition. Die ersten sieben Wildcards wurden an Stan Wawrinka, Tim van Rijthoven, Liam Broady, Jay Clarke, Alastair Gray, Paul Jubb und Ryan Peniston verteilt.

Ein Überblick über die bislang vergebenen Wildcards