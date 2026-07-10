Wimbledon-Halbfinale: Djokovic gegen Sinner komplett offen, Zverev haushoher Favorit

Während Alexander Zverev gegen Arthur Fery beste Aussichten auf sein erstes Wimbledon-Finale hat, kann im danach anstehenden Duell zwischen Novak Djokovic und Jannik Sinner wohl alles passieren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 22:45 Uhr

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© Getty Images Was hat Novak Djokovic heute in seinem Köcher

Arthur Fery wird in der nächsten offiziellen ATP-Weltrangliste natürlich mit einem zweistelligen Ranking ausgewiesen werden. Ins Wimbledon-Turnier ist der 23-Jährige, der im französischen Sévres geboren wurde, aber als Nummer 114 gegangen. Was eine erfolgreiche Qualifikation oder eine Wildcard vonnöten gemacht hat. Fery durfte letztere in Anspruch nehmen.

Und nun spielt er tatsächlich um den Einzug in das Endspiel des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Als größtmöglicher Außenseiter. Denn Alexander Zverev ist ja an Position zwei gesetzt. Und auch wenn es das erste Halbfinale des Deutschen auf dem heiligen Rasen wird: Es gibt kaum ein realistisches Szenario, in dem Zverev nicht am Sonntag auch gleich um den zweiten Grand-Slam-Titel in Folge spielen sollte.

Fery ohne die nötigen Mittel gegen Zverev

Denn Arthur Fery hat nicht die spielerischen Mittel, um Zverev auch nur annähernd in Gefahr zu bringen. Natürlich: Die Erfolge gegen Zizou Bergs (dieses Match hatte Fery eigentlich schon verloren) und Grigor Dimitrov haben aufhorchen lassen, der glatte Drei-Satz-Siege gegen Flavio Cobolli in dieser Deutlichkeit schlichtweg sensationell. Aber wie der nur 1,75 Meter große Engländer mit dem Aufschlag von Alexander Zverev zurecht kommen soll - dafür braucht es schon richtig viel Fantasie.

Das zweite Halbfinale dagegen? Da scheint alles offen. Zwar spricht einiges für Jannik Sinner, der Titelverteidiger hat sich von Match zu Match gesteigert. Aber neben den Zweifeln, die durch das frühe Aus in Roland-Garros wohl immer noch an Sinner nagen, kommt ja auch die Erinnerung an die überraschende Niederlage gegen Novak Djokovic im Halbfinale der Australian Open.

Djokovic auf der Jagd nach dem 25. Grand-Slam-Titel

Der zusätzliche Tag Pause wird Djokovic extrem gut getan haben, die 5:15 Stunden lange Partie gegen Félix Auger-Aliassime war ja schon für die Fans anstrengend.

Für Djokovic geht es mal wieder um eine vermeintlich letzte Chance, seinen 25. Titel bei einem Major zu gewinnen. Und da wurde die Rechnung noch gar nicht mit dem wahrscheinlichen Finalgegner Alexander Zverev gemacht.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon