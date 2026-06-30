Wimbledon: Iga Swiatek müht sich zum Dreisatzerfolg gegen Taylor Townsend

Iga Swiatek hat die Mission Titelverteidigung in Wimbledon erfolgreich eingeläutet. Die Polin gewann ihre Erstrundenpartie allerdings erst nach drei Sätzen gegen Taylor Townsend mit 6:1, 2:6 und 6:3.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2026, 16:52 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek gwann im letzten Jahr den Titel in Wimbledon.

Iga Swiatek ging am Dienstnachmittag mit einem Auftakterfolg vom Centre Court in Wimbledon. Die Titelverteidigerin musste gegen Taylor Townsend allerdings über drei Sätze gehen, um den Einzug in die zweite Runde perfekt zu machen. Dabei wirkte die Weltranglistendritte phasenweise nicht so stabil, wie die Fans es nach Satzführungen von der 25-Jährigen gewohnt sind.

“Es waren schwere Wochen für mich”, sagte die aufgelöste Iga Swiatek im On-Court-Interview nach dem Match, die zuletzt nach eigener Aussage sehr viel Druck verspürte. “Es bedeutet mir sehr viel, den Centre Court als amtierender Champion zu eröffnen”.

Dabei verlief der Start in das Match für Iga Swiatek mehr als vielversprechend. Nach dem 1:0 für die US-Amerikanerin gelangen der Favoritin sechs Spielgewinne in Folge und damit einher ging die hochverdiente Satzführung. Zu Beginn des zweiten Durchgangs verlor Swiatek dann etwas den Fokus und lief plötzlich einem 0:4-Rückstand hinterher.

Taylor Townsend agiert selbstbewusst

Die nun mit Selbstvertrauen aufgetankte Taylor Townsend nutzte diesen Vorsprung zum Satzausgleich und sollte im finalen Durchgang einen harten Fight liefern. Denn schon das lange erste Aufschlagspiel im Entscheidungsssatz untermauerte, dass sich Iga Swiatek gegen die Nummer 79 der Welt schwer tat. Townsend agierte selbstbewusst und ließ ihre Kontrahentin in einigen Momenten ratlos wirken.

Doch die amtierende Titelträgerin erarbeitete sich ein Break zum 4:2 legte damit eigentlich den Grundstein für den Einzug in die zweite Runde. Iga Swiatek wirkte weiterhin nicht gelöst in ihrem Spiel und kassierte das direkte Rebreak. Taylor Townsend konnte daraus jedoch kein Kapital mehr schlagen, stattdessen gingen die nächsten beiden Spiele an Swiatek, die nach über zwei Stunden den Sieg auf dem feiern konnte.

Dort wartet mit Karolina Pliskova eine ehemalige Wimbledon-Finalistin, die ihren Auftakt früher am Tag in zwei Sätzen gewinnen konnte. Sicherlich ein nächster möglicher Stolperstein auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon