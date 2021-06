Wimbledon-Qualifikation live: Sebastian Ofner vs Cedrik-Marcel Stebe im Liveticker

Sebastian Ofner trifft zum Auftakt der Wimbledon-Qualifikation auf Cedrik-Marcel Stebe. Das Match ist ab 12 Uhr angesetzt, hier seid ihr im Matchtracker dabei!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.06.2021, 09:49 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner

Sebastian Ofner und Wimbledon - da war doch was? Genau: 2017 spielte sich der Österreicher aus der Qualifikation heraus bis in die dritte Runde, unter anderem nach einem Fünfsatz-Sieg über den Weltranglisten-18. Jack Sock. In Runde 3 war dann gegen Alexander Zverev Schluss.

Nun will Ofner wieder den Weg ins Hauptfeld gehen, Auftaktgegner ist Cedrik-Marcel Stebe, der ewige Comebacker nach zig Verletzungen...

Wann spielt Ofner?

Das Spiel zwischen Sebastian Ofner und Cedrik-Marcel Stebe ist als Auftaktmatch auf Court 3 angesetzt, beginnt also um 12 Uhr MESZ. Wir haben den Matchtracker für euch!

