Wimbledon 2024: Struff verpasst die Wende gegen Medvedev

Nachdem der Regen in Wimbledon gestern die Drittrunden-Partie von Jan-Lennard-Struff gegen Daniil Medvedev bei einem 1:2-Satzrückstand vorläufig beendet hatte, musste sich der Warsteiner bei der heutigen Fortsetzung nach letztlich 2:17 Stunden Spielzeit in vier Sätzen geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 22:44 Uhr

© Getty Images Trotz kämpferischer Leistung konnte Jan-Lennard-Struff das Match gegen Daniil Medvedev nicht mehr drehen.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Die Hypothek des 0:2-Satzrückstands von Jan-Lennard Struff in seiner Drittrunden-Begegnung in Wimbledon gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev war letztlich doch zu groß. Nachdem der 34-jährige gestern in den ersten beiden Sätzen mehr oder weniger Passagier war, steigerte sich der Warsteiner im dritten Satz und packte in der Endphase entschlossen zu. Nach je einem gehaltenen Aufschlagspiel beider Spieler im vierten Satz musste das Match wegen Regens unterbrochen und die Fortsetzung auf heute verschoben werden.

Nachdem in den ersten drei Spielen beide Spieler ihr Service halten konnten, musste beim Stand von 3:2 für Medvedev aufgrund eines heftigen Schauers erneut die Regenplane aufgezogen werden. Bei der erneuten Fortsetzung gaben sich beide Spieler bis Satzende keine Blöße, womit die Entscheidung im Tiebreak fiel. Mit teils spektakulären Ballwechseln konnte der Russe die Oberhand behalten und siegte nach 2:17 Stunden mit 6:1, 6:3 4:6, 7:6 (3).

Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-5. dem an Position 10 geführten Bulgaren Grigor Dimitrov gegenüber, der sich gegen den Franzosen Gael Monfils glatt in drei Sätzen durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Wimbledon