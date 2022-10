"Wir sind entschlossen, mit der WTA weiterzuarbeiten" - ITF reagiert direkt auf Termin-Kritik von Iga Swiatek

ITF-Präsident David Haggerty nahm sich die Kritik von Branchenprima Iga Swiatek zu Herzen und reagierte prompt auf die Vorwürfe bezüglich des Termin-Chaos zum Ende der Saison.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2022, 18:19 Uhr

© Getty Images ITF-Präsident David Haggerty reagierte prompt auf die Kritik von Iga Swiatek

Zwei 500-Turniere in Ostrau und San Diego, danach ein 1000er-Event im mexikanischen Guadalajara und zum Drüberstreuen noch die WTA-Finals in Fort Worth, Texas, sowie direkt im Anschluss das Finale des Billie-Jean-King-Cups im schottischen Glasgow. Wie dieser Stress zuzüglich des zweimaligen Jetlags zu meistern sein soll, das fragt sich nicht nur die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek.

Wir haben in den letzten Tagen bereits darüber berichtet, dass die Polin wiederholt öffentlich Kritik an der Abschlussphase des Turnierkalenders bekundet hat, zuletzt bei einer Pressekonferenz des WTA-Tour-500-Events in Ostrava (Tschechien), wo die mittlerweile dreifache Grand-Slam-Championesse aktuell im Viertelfinale steht. Besonders, dass zwischen den WTA-Finals und des Billie-Jean-King-Cups bei soweit auseinanderliegenden Spielorten keine Pause eingeplant wurde, ist der Dame aus Warschau ein Dorn im Auge, weshalb sie auch die Teilnahme beim Teamwettbewerb abgesagt hat.

"Konnten die BJK-Cup-Finals bereits im Juni bestätigen"

ITF-Präsident David Haggerty versteht den Ärger der diesjährigen French- und US-Open-Siegerin, deshalb reagierte er postwendend mit Verständnis auf den Tadel der Branchenprima: "Die ITF bedauert, dass Iga Swiatek nicht am Billie-Jean-King-Cup teilnehmen kann und erkennt an, dass der Zeitpunkt der beiden großen Jahresendveranstaltungen eine Herausforderung für Spielerinnen darstellt, die an beiden Events teilnehmen wollen."

"Wir haben mit der WTA zusammengearbeitet, um geeignete Termine zu koordinieren, wir konnten die Billie-Jean-King-Cup-Finals in Glasgow bereits im Juni bestätigen, der Termin für die WTA-Finals in Fort Worth, Texas, wurde während der US Open terminiert. Wir sind fest entschlossen, mit der WTA am Kalender 2023 weiterzuarbeiten, um einen besser Übergang zwischen den beiden Wettbewerben zu ermöglichen."