WTA Abu Dhabi: Rybakina gewinnt Achterbahn-Thriller gegen Jabeur

Titelverteidigerin Elena Rybakina ist beim WTA-Tour-500-Turnier in Abu Dhabi mit einem hauchzarten Erfolg gegen Ons Jabeur in das Halbfinale eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2025, 18:22 Uhr

© Getty images Elena Rybakina ist in Abu Dhabi nach wie vor auf Kurs Titelverteidigung

Was war das für ein fantastisches Tennismatch. Bei dem es am Ende leider kein Unentschieden geben konnte. Und so war es Elena Rybakina, die mit 6:2, 4:6 und 7:6 (4) in das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Abu Dhabi einzog. Dort geht es morgen gegen Belinda Bencic.

Jabeur sah im dritten Satz der Wiederauflage des Wimbledon-Endspiels von 2022 schon zweimal aus wie die Verliererin: zunächst ging Rybakina mit einem Break in Führung, Jabeur glich aus. Beim Stand von 5:6 musste die Tunesierin dann zwei Matchbälle abwehren. Andererseits: Im Tiebreak führte Jabeur mit 2:0 und 4:2, nun war es Rybakina, die sich zurück ins Match kämpfte. Und ihre dritte Chance auf den Matchgewinn dann auch nutzte.

Bencic schlägt Vondrousova

Belinda Bencic wiederum hatte im ersten Match des Tages gegen Marketa Vondrousova mit 7:5 und 6:3 gewonnen. Es wird das erste Halbfinale für Bencic seit ihrem Comeback nach Babypause werden. Gegen Vondrousova hatte Bencic bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille im Einzel geholt.

Etwas überraschend hat es auch Ashlyn Krueger in die Vorschlussrunde geschafft. Die US-Amerikanerin besiegte Leylah Fernandez mit 7:5, 4;6 und 6:2 und wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Magda Linette und Linda Noskova.

