WTA Abu Dhabi: Titelverteidigerin Rybakina mit neuem Coach, Badosa vor schwieriger Aufgabe

Wer holt sich den Titel in Abu Dhabi? Topgesetzte Elena Rybakina, Paula Badosa und Emma Raducanu gehen ins Rennen um die Trophäe des WTA-Tour-500-Events. Zum Turnierstart schauen wir uns die Auslosung genauer an.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 03.02.2025, 07:43 Uhr

© Getty Images Topgesetzte Rybakina wird in Abu Dhabi ihren Titel verteidigen

Es ist das zweite 500er-Event im Februar auf der WTA-Tour. Nachdem der Januar mit den Australian Open das Highlight des Monats bot, geht es auch im Februar rasant auf beiden Touren weiter – sozusagen als Zwischenresümee nach dem ersten Grand Slam des Jahres.

Rybakina, die erst im November 2024 die Zusammenarbeit mit Goran Ivanišević bestätigte, reiste nach Abu Dhabi jedoch wieder ohne den Kroaten. Ivanišević hatte den Melbourne-Test nicht bestanden; zumindest beendete die fünfte der Welt nach ihrem Viertelfinal-Aus in Melbourne die professionelle Beziehung. Alleine kam die Kasachin aber nicht in die Hauptstadt. Der Italiener Davide Sanguinetti, ehemaliger Weltranglisten-42., ist nun an Rybakinas Seite zu finden.

Außerdem bleibt abzuwarten, ob Paula Badosa weiterhin das hohe Niveau zeigen kann, das sie in Australien bis ins Halbfinale brachte, und ob die beiden Wildcard-Bezieherin Emma Raducanu und Belinda Bencic einen weiteren Schritt in Richtung ihrer alten Karrierehochs machen können.

Erst-Runden-Treffen der Grand-Slam-Siegerinnen

Für Titelverteidigerin Rybakina hat die Auslosung auf dem Papier einen leichten Turnierstart ergeben. Die wirklichen Herausforderungen warten im Viertelfinale, wo sie auf starke Gegnerinnen wie Ons Jabeur oder Jelena Ostapenko treffen könnte.

Auf der anderen Seite des Hauptfeldes ist die zweitgesetzte Badosa zu finden. Die Spanierin bekommt es allerdings mit einem schwierigeren Viertel zu tun. Als gesetzte Spielerin hat auch die neue Weltranglistenzehnte Rest in der ersten Runde. In der zweiten Runde könnte Badosa jedoch auf die junge und selbstbewusste Linda Noskova aus Tschechien treffen. In Runde drei wartet möglicherweise Anastasia Pavlyuchenkova, und im Halbfinale könnte die drittgesetzte Daria Kasatkina von der Setzliste her auf Badosa warten.

Die viertgesetzte Yulia Putintseva reist mit guten Resultaten aus Australien an. In Abu Dhabi wird sie direkt auf die Probe gestellt und trifft in ihrem ersten Match entweder auf Emma Raducanu oder Marketa Vondrousova, beide Grand-Slam-Champions.

Das 500er-Event findet vom 03.02. bis 08.02. statt. Den Anfang im Topspiel des Tages machen morgen Polina Kudermetova und die fünftgesetzte Liudmila Samsonova.

Hier das Einzel-Tableau der Damen