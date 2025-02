WTA Bad Homburg: Iga Swiatek kehrt zurück, neue Rolle für Angelique Kerber

Die fünffache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek wird 2025 wieder in Bad Homburg an den Start gehen. Angelique Kerber wird indes eine neue Funktion beim Rasenturnier einnehmen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 28.02.2025, 17:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek kommt im Sommer nach Deutschland

Iga Swiatek wird in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2023 in Bad Homburg an den Start gehen. Die ehemalige Weltranglistenerste, die bei ihrer Premiere im Kurpark das Halbfinale erreichte, will sich vom 21. bis 28. Juni beim WTA-500-Turnier in Deutschland den Feinschliff für das unmittelbar danach stattfindende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon holen.

Neben Swiatek werden in Bad Homburg auch die Olympiasiegerin von Tokio, Belinda Bencic, sowie die deutsche Nummer eins, Eva Lys, aufschlagen. “Ich freue mich unglaublich, dass ich in diesem Jahr in Bad Homburg an den Start gehen werde. Es war für mich immer schon ein Traum, dort in der Woche vor Wimbledon im Hauptfeld zu spielen”, meinte die Australian-Open-Achtelfinalistin, die von den Veranstaltern eine Wildcard erhält.

Kerber wird Sportdirektorin in Bad Homburg

Eine neue Rolle gibt es unterdessen für Angelique Kerber, die seit der ersten Ausgabe 2021 als Turnierbotschafterin fungiert hatte. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin, die bei der Premiere im Kurpark den Titel holte und im Vorjahr ihre Karriere beendete, wird künftig als Sportdirektorin tätig sein.

"Dieses Turnier liegt mir besonders am Herzen, denn ich war von Beginn an dabei – von den ersten Planungen bis hin zur Umsetzung", sagte die 37-Jährige: “Ich weiß als ehemaliger Profi, was den Spielerinnen wichtig ist und will mit Blick auf eine möglichst perfekte Abstimmung zwischen Veranstalter und Spielerinnenfeld versuchen, meinen Erfahrungsschatz einzubringen.” Kerber bildet damit künftig eine Doppelspitze mit Turnierdirektor Aljoscha Thron.