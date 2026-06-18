WTA Berlin: Hoppla! Eala schlägt Rybakina im Achtelfinale
Alexandra Eala hat im Achtelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Berlin überraschend Elena Rybakina mit 7:5 und 6:4 bezwungen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 19:29 Uhr
Tolle Erfolg für Alexandra Eala. Die Linksänderin von den Philippinen setzte sich im Achtelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Berlin gegen Elena Rybakina mit 7:5 und 6:4 durch. Rybakina gilt als ausgewiesene Rasen-Expertin und hat ja 2022 den Titel in Wimbledon geholt.
Im morgigen Viertelfinale trifft Eala, die ja auch an der Rafa Nadal Academy trainiert hat, nun auf Elina Svitolina. Die Ukrainerin ließ beim 6:3 und 6:2 gegen Lokalmataorin Eva Lys nichts anbrennen. Ebenfalls weiter ist Madison Keys, die gegen Karolina Muchova mit 6:4 und 7:5 gewann. Keys trifft nun auf Landsfrau und Freundin Jessica Pegula.
Nach wie vor dabei ist die große Turnierfavoritin Aryna Sabalenka, die gestern gegen Ekaterina Alexandrova mit einer soliden Leistung ins Geschehen einstieg. Sabalenka spielt morgen im Viertelfinale gegen die junge Tschechin Nikola Bartunkova.
Hier das Einzel-Tableau in Berlin