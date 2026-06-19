WTA Berlin: Pegula triumphiert im US-Viertelfinal-Clash gegen Keys

In einem spannenden Viertelfinale mit temporeichen Ballwechseln setzte sich Jessica Pegula bei den Berlin Tennis Open in zwei hartumkämpften Sätzen im US-Duell gegen Madison Keys durch und positioniert sich damit beim WTA-500er-Rasen-Event für ein eventuelles Halbfinale gegen die topgesetzte Aryna Sabalenka.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 13:10 Uhr

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© Getty Images In einem spannenden Zweisatz-Krimi konnte sich Jessica Pegula im Viertelfinale von Berlin gegen ihre Landsfrau Madison Keys behaupten.

Ausgeglichen war die Bilanz der direkten Duelle vor dem Viertelfinale der Berlin Tennis Open zwischen der US-Amerikanerin Jessica Pegula und ihrer Landsfrau Madison Keys mit je zwei Erfolgen im Vorfeld.

Und auch die Begegnung beim 500er-Rasen-Event an der Hundekehle startete komplett auf Augenhöhe. Nachdem beide Spielerinnen jeweils einmal ihr Service abgeben mussten, musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Und auch dort ging es ausgeglichen zur Sache, ehe die 32-jährige Pegula diesen hauchdünn für sich entscheiden konnte.

Auch im zweiten Durchgang hielten beide Spielerinnen erfolgreich an ihrem druckvollen Grundlinienspiel fest. Nachdem Pegula früh zwei Break-Möglichkeiten vereiteln konnte, erarbeitete sie sich beim Stand von 3:2 selbst drei Möglichkeiten und packte mit einem krachenden Longline-Vorhand-Gewinnschlag zu. Doch der Vorsprung war nicht von langer Dauer, da die Weltranglisten-4. ihrer 31-jährigen Gegnerin das direkt folgende Aufschlagspiel überlassen musste. Und so musste erneut der Tiebreak die Entscheidung bringen, in dem Pegula das Momentum erneut knapp auf ihre Seite ziehen konnte. Mit ihrem vierten Matchball fixierte die elffache WTA-Titelträgerin den 7:6 (5), 7:6 (8)-Erfolg nach 1:47 Stunden Spielzeit.

Im Halbfinale bekommt es die Nr. 3 des Turniers entweder mit der topgesetzten Aryna Sabalinka oder der tschechischen Wildcard-Spielerin Nikola Bartunkova zu tun.

Hier das Einzel-Tableau aus Berlin