WTA Cincinnati: Aryna Sabalenka und Elena Rybakina kämpfen sich ins Achtelfinale

Aryna Sabalenka und Elena Rybakina haben beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati mit umkämpften Siegen das Achtelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.08.2023, 06:22 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka musste gegen Ann Li kämpfen

Nach ihrem frühen Aus in Montreal ist Aryna Sabalenka beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Weltranglistenzweite, die zu Beginn des Jahres die Australian Open gewonnen hatte, besiegte die US-amerikanische Qualifikantin Ann Li in Runde zwei mit 7:5, 2:6 und 6:4. Sabalenka trifft nun auf Daria Kasatkina.

Auch die an Position vier gesetzte Elena Rybakina musste für ihren Einzug in die Runde der letzten 16 hart kämpfen. In einem Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Siegerinnen setzte sich die 24-Jährige gegen Jelena Ostapenko mit 6:7 (6), 6:2 und 6:4 durch. Sie spielt im Achtelfinale gegen Jasmine Paolini.

Noskova schlägt Kvitova

Für eine Überraschung sorgte die erst 18-jährige Linda Noskova, die ihre tschechische Landsfrau Petra Kvitova mit 3:6, 6:2 und 6:4 aus dem Turnier nahm. Noskova bekommt es in einem Duell zweier Youngsters nun mit Cori Gauff zu tun, die am Mittwoch (Ortszeit) einen klaren 6:2 und 6:2-Erfolg über Mayar Sherif feierte.

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Donna Vekic und Victoria Azarenka wusste indes die Kroatin mit 3:6, 6:3 und 6:4 für sich zu entscheiden. Zudem steht Maria Sakkari dank eines 2:6, 6:3 und 7:5-Erfolgs über Sorana Cirstea im Achtelfinale, in dem sie auf Karolina Muchova trifft. Ausgeschieden ist hingegen Venus Williams, deren Bezwingerin Qinwen Zheng nun Iga Swiatek fordert.

