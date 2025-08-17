WTA Cincinnati: Iga Swiatek lässt auch Elena Rybakina abblitzen

Iga Swiatek steht im Endspiel des WTA 1000er-Turniers in Cincinnati. Gegen Elena Rybakina zeigte die Polin erneut eine gute Leistung und siegte 7:5, 6:3 gegen die Weltranglistenzehnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2025, 20:55 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek gehörte in den letzten Wochen wieder zu den dominanten Spielerinnen auf der Tour.

Elena Rybakina, die im Viertelfinale sensationell die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus dem Turnier nahm, und Iga Swiatek bestritten das erste Halbfinale der 2025er Auflage in Cincinnati. Wie erhofft wurde es ein enges Duell der beiden Topspielerinnen.

Zunächst gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Den ersten Vorteil erarbeitete sich Elena Rybakina mit dem ersten Break des Tages zum 4:3. Als die Kasachin zum Satzgewinn aufschlug, war es jedoch Iga Swiatek, die entscheidende Nadelstiche setzte und das Duell wieder ausgleichen konnte.

Swiatek unterstreicht gut Form

Das war der Startpunkt für eine nun viel überzeugendere Vorstellung von Iga Swiatek, die mit vier Spielgewinnen in Folge die Satzführung eroberte. Auch im zweiten Durchgang hielt die Polin dieses tempo aufrecht und führte mit einem Break, welche für Elena Rybakina trotz zweier Breakmöglichkeiten beim Stand von 2:4 nicht mehr aufzuholen war.

Nach 1:40 Stunde auf dem Court durfte Iga Swiatek den nächsten Sieg feiern und unterstreicht damit ihre sehr gute Form. Im Endspiel am Montag wartet die Siegerin des zweiten Halbfinales. Dort messen sich Veronika Kudermetova und Jasmine Paolini.

