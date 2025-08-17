WTA Cincinnati: Jasmine Paolini folgt Iga Swiatek in das Finale

Jasmine Paolini steht nach Iga Swiatekn als zweite Finalistin beim WTA 1000er-Turnier in Cincinnati fest. Die Italienerin siegte gegen Veronika Kudermetova 6:3, 6:7(2), 6:3 und spielt am Montag gegen die Polin um den Titel im Bundesstaat Ohio.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2025, 23:36 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini zeigt in Cincinnati die nächste herausragende Turnierleistung.

Das nächste große Finale für Jasmine Paolini steht fest! Die Italienerin spielt am Montag gegen Iga Swiatek, die zuvor gegen Elena Rybakina siegte, um die 1000er-Krone in Cincinnati. Gegen Veronika Kudermetova setzte sich die Weltranglistenneunte in drei Sätzen durch. Einfach war der Weg zum Finaleinzug jedoch keineswegs.

Im ersten Satz hielten lange Zeit beide Spielerinnen problemlos ihren Aufschlag. Dieser Ablauf wurde im achten Spiel der Partie unterbrochen. Jasmine Paolini gelang das Break und stellte die 5:3-Führung schnell auf ein 6:3.

Kudermetova gleicht aus, Paolini gewinnt

Auch im zweiten Satz machten beide Kontrahentinnen genau dort weiter. Nur jeweils einmal gaben sowohl Kudermetova als auch Paolini ein Spiel ab. So entscheid der Tiebreak über den Satzausgang, in dem die Russin mit weniger Fehlern den Satzausgleich klarmachte.

Es blieb bei einer umkämpften Partie, die sich am Ende dann doch die favorisierte Jasmine Paolini holte. Mit dem Break zum 4:2 erarbeitete sich die Italienerin den Vorsprung, der zum matchgewinn reichen sollte.

Nach 2:21 Stunden auf dem Court war also der Finaleinzug und das abschließende Duell gegen Iga Swiatek sicher. Die 29-Jährige könnte ihren dritten 1000er-Titel gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati