WTA: Daria Saville ist schwanger

Ja herzlichen Glückwunsch! Die Australierin Daria Saville (31) und ihr Mann, Profikollege Luke Saville (31), erwarten ihr erstes Kind.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 10:56 Uhr

© Getty Images Luke Saville, Daria Saville

Saville verkündete die Baby-News vor wenigen Tagen in einem Instagram-Video. Und holte sich aus Tenniskreisen diverse Glückwünsche ab, so von Caroline Wozniacki, Lucie Safarova, Barbora Strycova, Monica Puig, Kim Clijsters, Casey Dellacqua - ebenfalls alle im Verbund der “Tennis-Mamas”.

In einem weiteren Video eröffnete Saville - quasi als Live-Entdeckung -, dass sie einen Jungen erwartet.

Für die gebürtige Russin (als Daria Gavrilova) ist es das erste Kind. Ihr Ehemann: Profi-Kollege Luke Saville, ehemalige Nummer 1 der Junioren. Er ist mittlerweile ausschließlich im Doppel aktiv. Die beiden hatten 2021 geheiratet.

Für Daria Saville bedeutet dies eine weitere Auszeit vom Profitennis. Die ehemalige Nummer 20 der Welt hatte im Laufe ihrer Karriere massives Verletzungspech und fiel in den vergangenen Jahren aufgrund von Achillesehnenproblemen und später aufgrund eines Kreuzbandrisses lange aus.

Die anstehende Auszeit hat nun schönere Gründe.