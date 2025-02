WTA Doha: Badosa kehrt auf Siegerstraße zurück, auch Jabeur und Svitolina siegen

Paula Badosa hat beim WTA-1000-Turnier in Doha genauso wie Elina Svitolina mit viel Mühe die zweite Runde erreicht. Ons Jabeur hatte am Montag hingegen keine Probleme.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 19:47 Uhr

© Getty Images Paula Badosa gewann in drei Sätzen

Nach ihrem unerwartet frühen Aus in Abu Dhabi ist Paula Badosa beim WTA-1000-Turnier in Doha in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Spanierin, die zu Beginn des Jahres bei den Australian Open das Halbfinale erreicht hatte, musste gegen den mexikanischen Lucky Loser Renata Zarazua beim 6:3, 4:6 und 6:2-Erstrundenerfolg allerdings unerwartet hart kämpfen.

Deutlich leichteres Spiel hatte Ons Jabeur, die unmittelbar vor Badosa auf dem Center Court aufgeschlagen hatte. Die Tunesierin besiegte McCartney Kessler mit 6:2 und 6:0 und fordert in der zweiten Runde Olympiasiegerin Qinwen Zheng. Die Chinesin profitierte wie sieben weitere Spielerinnen zunächst von einem Freilos.

Svitolina nun gegen Pegula

Nicht in diesem Genuss kam die an Position 15 gesetzte Donna Vekic, die Youngster Linda Noskova mit 2:6 und 4:6 unterlag. Einen Comeback-Sieg feierte unterdessen Elina Svitolina, die sich gegen die ehemalige Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova mit 0:6, 6:2 und 7:5 behauptete. In Runde zwei trifft die Ukrainerin auf Jessica Pegula.

Bereits im Achtelfinale steht die fünffache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek, die mit Maria Sakkari am Montag überhaupt keine Probleme hatte. Für die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka wird es erstmals am Dienstag ernst, sie bekommt es mit Ekaterina Alexandrova zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Doha