WTA Doha: Iga Swiatek prolongiert Siegesserie mit viel Mühe

Iga Swiatek ist beim WTA-1000-Turnier in Doha mit viel Mühe ins Viertelfinale eingezogen. Die Titelverteidigerin verlor gegen Linda Noskova den ersten Durchgang, setzte sich letztlich aber in drei Sätzen durch. Im Viertelfinale wartet der nächste große Brocken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 17:40 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht im Doha-Viertelfinale

Iga Swiatek hat beim WTA-1000-Turnier in Doha das Viertelfinale erreicht - allerdings nicht ohne Mühe! Die Weltranglistenzweite, die in der Hauptstadt Katars zuletzt drei Titel in Folge holte, setzte sich im Achtelfinale nach hartem Kampf gegen die Tschechin Linda Noskova mit 6:7 (1), 6:4 und 6:4 durch. Für die Polin war es in Doha der 14. Sieg en suite.

Erstmals seit ihrer Zweitrundenbegegnung vor drei Jahren gegen die Schweizerin Viktorija Golubic musste Swiatek wieder einen Satz abgeben, dennoch durfte die fünffache Grand-Slam-Siegerin nach 2:31 Stunden Spielzeit über den Einzug ins Viertelfinale jubeln. In diesem bekommt sie es mit Elena Rybakina durch.

Ostapenko fertigt Paolini ab

Die an Position fünf gesetzte Kasachin gewann am Mittwoch ihrerseits gegen Rebecca Sramkova mit 7:6 (1) und 6:2. Weniger gut lief es hingegen für die Nummer vier des Turniers: Jasmine Paolini hatte gegen Jelena Ostapenko keine Chance und verlor glatt mit 2:6 und 2:6. Die French-Open-Siegerin von 2017 trifft im Viertelfinale auf Sofia Kenin oder Ons Jabeur.

In der oberen Hälfte gelang unterdessen Jessica Pegula der Sprung in die Runde der letzten Acht. Die US-Amerikanerin besiegte Daria Kasatkina mit 6:3 und 7:5 und misst sich nun mit Ekaterina Alexandrova, die ihren überraschenden Erfolg über die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka mit einem 6:4 und 6:2-Erfolg über Elise Mertens bestätigte. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Marta Kostyuk gegen Magda Linette.

Das Einzel-Tableau in Doha