WTA Doha: Naomi Osaka schon wieder gegen Garcia!

Naomi Osaka hat einfach kein Losglück: Beim WTA-1000er-Turnier in Doha bekommt sie es zum Auftakt schon wieder mit Caroline Garcia zu tun.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 05:28 Uhr

© Getty Images

Genau dieses Matchup nämlich gab es bereits zum Auftakt der Australian Open in diesem Jahr. Hier gewann Garcia in einem sehenswerten Match mit 6:4,7:6 (2) - verdarb jedoch damit das hoch antizipierte Comeback der vierfachen Majorsiegerin. Die sich im Anschluss von Martina Navratilova anhören musste, noch nicht wirklich in der nötigen körperlichen Verfassung zu sein.

Generell läuft es für Osaka noch noch rund nach ihrer Babypause: In Brisbane hatte sie nach einem Sieg über Tamara Korpatsch im Anschluss gegen Karolina Pliskova verloren, zuletzt in Abu Dhabi am Ende glatt gegen Danielle Collins (5:7, 0:6).

Garcia ist als Nummer 21 der Welt in Doha zwar an Position 15 gesetzt, hat aber im Gegensatz zu den Top 8 kein Freilos in Runde 1. Zum Leidwesen von Osaka.

Tatjana Maria wartet noch auf Gegnerin

Topgesetzt in Katar ist Iga Swiatek vor Coco Gauff, Elena Rybakina und Ons Jabeur, die allesamt ein Freilos haben.

Auch Emma Raducanu (gegen Anhelina Kalinini, dann würde Jelena Ostapenko warten) und Comebackerin Paula Badosa (gegen eine Qualifikantin) sind dabei.

Aus deutscher Sicht ist einzig Tatjana Maria in Doha am Start, sie spielt in Runde 1 gegen eine Qualifikantin.

