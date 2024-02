WTA Doha: Swiatek und Rybakina auf dem Weg ins Halbfinale

Die Viertelfinalspiele der Frauen in Doha hatten es heute ins sich, große Überraschungen gab es allerdings nicht. Titelverteidigerin Iga Swiatek und Jelena Rybakina spielten sich souverän in das Halbfinale des 1000er-Turnieres.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 19:05 Uhr

Iga Swiatek ist nicht nur die an Nummer Eins gesetzte des Turniers, sondern hat zusätzlich noch ihren Titel vom letzten Jahr zu verteidigen. Heute traf sie auf die ehmalige Weltranglistenerste von 2012, Victoria Azarenka. Swiatek tat sich anfangs schwer und gab früh ihr Aufschlagspiel ab, so dass sie schnell 1:2 hinten lag. Nach einem Break für die Polin stand es allerdings wieder 4:4. Swiatek gelang danach ein weiteres Break und ging mit 5:4 in Führung. Die Weltranglistenerste brachte ihren Aufschlag dann zügig durch und nutzte den ersten Satzball.

Der zweite Satz verlief dann deutlich ereignisloser. Swiatek nahm Azarenka direkt im ersten Spiel den Aufschlag ab und und verlor danach kein einziges Spiel mehr. Die 22-jährige nutzte ihren zweiten Matchball und gewann letztendlich mit 6:4 und 6:0 gegen die 34-jährige Azarenka.

Rybakina weiterhin auf Erfolgskurs

Jelena Rybakina ist momentan nicht aufzuhalten. Nach ihrem Sieg in Abu Dhabi schlägt sie auch in Doha mit einem fantastischen Tennis auf und konnte heute nach einem souveränen Match erneut als Siegerin den Platz verlassen. Sie gewann mit 6:4 und 6:2 gegen die Kanadierin Leylah Fernandez. Morgen trifft die Weltranglistenvierte Rybakina auf die ungesetzte Anastasia Pavlyuchenkova.

Iga Swiatek trifft entweder auf Naomi Osaka oder Karolina Pliskova. Das Match der beiden Top-Spielerinnen wird heute Abend ausgetragen.

