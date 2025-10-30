WTA Finals 2025: Alle Infos, Favoritinnen, Auslosung, Preisgeld

Das letzte große Highlight der WTA-Tour steht an. Hier findet ihr alle Infos zu den WTA-Finals 2025 in Riad.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 12:48 Uhr

© Getty Images Coco Gauff, die Siegerin der WTA Finals 2024

Wer spielt in Riad?

Acht Einzelspielerinnen und Doppelduos haben sich für die diesjährigen WTA Finals qualifiziert. Angeführt wird das Einzelfeld von der Nummer eins, Aryna Sabalenka. Für die vierfache Grand-Slam-Siegerin ist es bereits die fünfte Teilnahme an den Finals, doch ein Titel fehlt ihr bislang noch. Ihr bestes Ergebnis bleibt der Finaleinzug von 2022. Ebenfalls frühzeitig sicherten sich Coco Gauff, die Titelverteidigerin des vergangenen Jahres, sowie Iga Świątek, Siegerin von 2023, ihre Startplätze. Amanda Anisimova wird ihr Debüt beim Jahresabschlussevent feiern.

Als Ersatzspielerinnen reisen Mirra Andreeva und Ekaterina Alexandrova an – als erste bzw. zweite Reserve. Im Doppelwettbewerb ist Andreeva jedoch fix vertreten: Gemeinsam mit Diana Shnaider sicherte sie sich einen Platz im Hauptfeld.

Was sind die wichtigsten Termine, die Turnierstruktur und der Zeitplan?

Das Jahresendturnier wird vom 1. bis 7. November in Riad, Saudi-Arabien, ausgetragen. Gespielt wird auf Indoor-Hartplätzen in der King Saud University Indoor Arena, die Austragungsort der 54. Ausgabe der WTA Finals ist.

Sowohl im Einzel als auch im Doppel werden die Teilnehmerinnen in zwei Vierergruppen eingeteilt. Jede Spielerin trifft auf die drei weiteren Gruppenmitglieder. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe ziehen am 7. November ins Halbfinale ein, wo der Gruppensieger auf die Zweitplatzierte der jeweils anderen Gruppe trifft.

Wie viel Preisgeld und Ranglistenpunkte gibt es 2025 zu gewinnen?

Dieses Jahr wird ein Rekordpreisgeld von insgesamt 15,5 Millionen Dollar ausgeschüttet, davon 12,4 Millionen Dollar für Einzel und 3,1 Millionen Dollar für den Doppelbewerb.

Eine ungeschlagene Einzelsiegerin erhält 5,235 Millionen Dollar, während man mit nur einer Niederlage in der Gruppenphase 4,88 Millionen Dollar mit nach Hause nimmt. Im Doppel würde eine perfekte Bilanz von 5:0 zu 1,139 Millionen Dollar führen, während eine Niederlage in der Gruppenphase 1,067 Millionen Dollar einbringen würde. Ein ungeschlagenes Turnier bringt zudem 1.500 Ranglistenpunkte ein.

Was hat die Auslosung ergeben?

Sowohl im Einzel als auch Im Doppel sind die Gruppen nach absoluten Tennislegenden benannt . So besteht die Stefanie Graf Gruppe aus Aryna Sabalenka (1), Coco Gauff (3), Jessica Pegula (5) und Jasmine Paolini (8). In der Gruppe Serena Williams befinden sich Iga Swiatek (2), Amanda Anisimova (4), Elena Rybakina (6) und Madison Keys (7).

Und im Doppel?

Martina Navratilova Gruppe: Sara Errani/ Jasmine Paolini (1), Veronika Kudermetova/ Elise Mertens(4), Hsieh Su-Wei/ Jelena Ostapenko (6), Asia Muhammad/Demi Schuurs (8)

Liezel Huber group: Katerina Siniakova / Taylor Townsend (2), Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (3), Mirra Andreeva / Diana Shnaider (5), Timea Babos/Luisa Stefani (7)

