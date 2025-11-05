WTA Finals: Anisimova bucht mit Sieg über Swiatek Halbfinal-Ticket

Amanda Anisimova steht bei den WTA Finals in Riad im Halbfinale. Die US-Amerikanerin bezwang Iga Swiatek im entscheidenden Duell um den Aufstieg aus der "Gruppe Serena Williams" nach starker Vorstellung mit 6:7 (3), 6:4 und 6:2.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.11.2025, 20:47 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova bezwang Iga Swiatek in drei Sätzen.

Der erste Satz gestaltete sich äußerst ausgeglichen. Anisimova agierte bei eigenem Service souverän - Swiatek ließ zwar vier Breakchancen zu, konnte jedoch allesamt parieren. Es ging in den Tiebreak, in dem die Polin mentale Stärke demonstrierte und mit 7:3 die Oberhand behielt.

Auch in Satz zwei ging es lange mit dem Aufschlag. Beim Stand von 5:4 für Anisimova erspielte sich die US-Amerikanerin ihren ersten Breakball in diesem Satz überhaupt und nutzte diesen gleich mit einem starken Return.

Im dritten Satz war Anisimova weiterhin die dominante Spielerin. Swiatek konnte zwar in ihrem ersten Servicegame noch zwei Breakchancen abwehren, im vierten Game des Satzes war es dann jedoch so weit. Anisimova erspielte sich drei weitere Breakchancen - beim dritten davon unterlief der Polin ein Doppelfehler.

Die Wimbledon-Siegerin gab sich jedoch noch nicht geschlagen und erarbeitete sich beim Stand von 2:4 eine Chance zum Rebreak. Anisimova parierte mit einem starken Rückhand-Longline-Winner. Damit war der Widerstand der Weltranglisten-Zweiten größtenteils gebrochen. Anisimova nutzte wenig später nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 37 Minuten den ersten Matchball bei auf Aufschlag der Polin mit einem weiteren starken Rückhand-Return.

Im ersten Spiel des Tages in der "Gruppe Serena Williams" hatte Elena Rybakina mit einem 6:4, 6:4-Sieg gegen "Ersatzfrau" Ekaterina Alexandrova bereits den Gruppensieg fixiert.

Die Halbfinalgegnerinnen von Ansimova und Rybakina werden morgen in der "Gruppe Stefanie Graf" ermittelt. Zwischen Aryna Sabalenka, Coco Gauff und Jessica Pegula ist grundsätzlich noch nichts entschieden - nur Jasmine Paolini hat keine Chance mehr auf den Halbfinaleinzug.