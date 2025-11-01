WTA Finals: Bärenstarke Vorstellung! Rybakina schlägt Anisimova klar

Elena Rybakina verzeichnete bei den WTA Finals in Riad zum Auftakt einen eindrucksvollen Sieg. Die Kasachin ließ Amanda Anisimova beim 6:3, 6:1-Sieg kaum eine Chance.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 19:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina lieferte zum Auftakt der WTA Finals eine eindrucksvolle Vorstellung ab.

Rybakina startete perfekt in das Match und schnappte sich gleich im ersten Game den Aufschlag ihrer US-amerikanischen Kontrahentin. Die Kasachin agierte in der Folge gewohnt aufschlagstark und setzte in den entscheidenden Momenten auch von der Grundlinie die Akzente. Mit einer herausragenden 82 %-Quote bei Punkten nach dem ersten Aufschlag diktierte sie die Ballwechsel früh und hielt Anisimova konstant unter Druck. Mit einem weiteren Break fixierte Rybakina schließlich den 6:3-Satzgewinn.

Ähnliches Bild dann im zweiten Satz: Rybakina ließ bei eigenem Aufschlag kaum Punktgewinne zu und holte sich ihrerseits gleich bei der ersten Gelegenheit das Break. In dieser Phase war Anisimova die Verzweiflung und der Frust über die eigene Fehlerquote und Stärke der Gegnerin schon deutlich anzusehen. Immerhin gelang es der zweifachen Grand Slam-Finalistin dieses Jahres, mit etwas Mühe zum 1:3 zur verkürzen. Es sollte Anisimovas einziger Spielgewinn in diesem Satz bleiben.

Nur 57 Minuten Spielzeit

Rybakina blieb auch in weiterer Folge bei eigenem Aufschlag unantastbar, holte sich - wie in Satz eins - ein weiteres Break und beendete das Match nach einer Spielzeit von nur 57 Minuten bei eigenem Service.

Im anderen Match der Gruppe "Serena Williams" hatte am Nachmittag bereits Iga Swiatek Madison Keys ähnlich problemlos mit 6:1 und 6:2 besiegt. Angesichts der überragenden Vorstellungen der Polin und der Kasachin darf man auf das am Montag anstehende Duell Swiatek vs. Rybakina sehr gespannt sein.

Die andere Gruppe der WTA-Finals startet morgen mit den Duellen Sabalenka vs. Paolini sowie Gauff vs. Pegula.