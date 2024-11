WTA Finals: Gauff mit Sieg über Swiatek im Halbfinale

Coco Gauff hat mit einem überzeugenden 6:3 und 6:4 gegen Iga Swiatek das Halbfinale bei den WTA Finals in Riad erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 18:17 Uhr

© Getty Images Coco Gauff ist bei den WTA Finals in Riad bislang makellos unterwegs

Iga Swiatek ist nach ihrere langen Pasue sicherlich noch nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Dennoch muss man die Polin erst einmal besiegen. Vor allem, wenn man wie Coco Gauff mit einer 1:11-Bilanz in die Begegnung mit der Polin geht. Umso schöner für Gauff, dass sie diesmal mit 6:3 und 6:4 erfolgreich blieb und damit in das Halbfinale der WTA Finals 2024 einzog.

Im ersten Match des Tages hatte Barbora Krejcikova gegen Jessica Pegula mit 6:3 und 6:3 gewonnen und sich damit ihre Chance auf einen Halbfinalplatz bewahrt. Krejcikova, in diesem Jahr Siegerin in Wimbledon, spielt am Donnerstag gegen Gauff, Swiatek bekommt es mit Pegula zu tun.

Sabalenka schon im Halbfinale

Gauff war im ersten Satz in den längeren Ballwechseln die dominierende Spielerin, bekam Mitte des zweiten Satzes dann massive Probleme mit ihrem Aufschlag. Elf Doppelfehler legen darüber Zeugnis ab. Am Ende leistete sich Iga Swiatek, die nach den US Open eine längere Pause eingelegt hat, zu viele Fehler.

In der anderen Gruppe hatte sich Aryna Sabalenka schon gestern für die Vorschlussrunde qualifiziert. Die Belarussin spielt morgen gegen Elena Rybakina. Und zwischen Jasmin Paolini und Olympiasiegerin Qinwen Zheng steht ein Endspiel im den zweiten Halbfinalplatz aus dieser Gruppe an.