WTA Finals: Jessica Pegula als sechste Spielerin qualifiziert

Jessica Pegula hat sich am Montag als sechste Spielerin offiziell für die WTA Finals in Riad qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.10.2025, 17:58 Uhr

© Getty Images Auch Jessica Pegula wird bei den WTA Finals aufschlagen

Jessica Pegula hat sich auch 2025 wieder für die WTA Finals qualifiziert und wird damit zum vierten Mal in Folge beim Jahresabschlussfinale der acht besten Spielerinnen starten. Wie die WTA am Montag mitteilte, ist der US-Amerikanerin das Ticket für das letzte Saisonhighlight in Riad (1. bis 8. November) nach ihrer Finalteilnahme in Wuhan nicht mehr zu nehmen.

Pegula ist die sechste Spielerin, die sich für die WTA Finals qualifizierte. Vor der 31-Jährigen hatten bereits Aryna Sabalenka, Iga Swiatek sowie ihre Landsfrauen Coco Gauff, Amanda Anisimova und Madison Keys den Sprung nach Riad geschafft.

Trio kämpft um zwei Plätze

Pegula gewann in diesem Jahr drei Titel (Charleston, Bad Homburg und Austin) und liegt in der Weltrangliste aktuell auf Rang fünf. Ihren großen Traum vom Grand-Slam-Triumph konnte sich die US-Amerikanerin aber auch 2025 nicht erfüllen, ihr bestes Resultat war das Halbfinale bei den US Open.

Nach Pegulas Qualifikation sind nur noch zwei Startplätze für die WTA Finals zu vergeben. Diese werden Mirra Andreeva, Jasmine Paolini und Elena Rybakina untereinander ausmachen.

Der Stand im Race to Riad