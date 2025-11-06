WTA Finals: Pegula gewinnt und macht es spannend

Bei den WTA Finals in Riad hat Jessica Pegula ihre Chancen auf einen Halbfinaleinzug offen gelassen. Die US-Amerikanerin siegte mit 6:2 und 6:4 gegen Jasmine Paolini.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 16:41 Uhr

Es war nicht die Woche von Paolini. Drei Niederlagen aus drei Matches – bereits vor ihrem letzten Gruppenspiel wusste die Italienerin, dass dies ihr letzter Auftritt bei den diesjährigen Finals sein würde. Für Pegula hingegen steht noch ziemlich viel auf dem Spiel und genauso schlug die Weltranglistenfünfte auch auf. Völlig souverän fertigte Pegula ihre italienische Kontrahentin in 1:03 Stunden und zwei Sätzen ab.

Damit bleibt es bis zum Schluss spannend. Denn hätte Paolini gewonnen, hätten sowohl Coco Gauff als auch Aryna Sabalenka ihren Fixplatz im Halbfinale sicher. So muss das für heute im Anschluss angesetzte Match über das Weiterkommen entscheiden. Gewinnt Sabalenka, egal mit welchem Satzverhältnis, stünden die Weltranglistenerste und Pegula unter den letzten Vier. Sollte es aber Gauff, wie auch schon im Endpspiel von Roland Garros, gelingen, Sabalenka zu schlagen, dann muss die US-Amerikanerin dies in zwei Sätzen machen. Nur dann hat Jessica Pegula mit einem Zwei-Satz-Erfolg den zweiten Gruppenplatz sicher.

