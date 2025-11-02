WTA Finals Riad: Pegula schlägt Ex-Doppel-Partnerin Gauff

Jessica Pegula hat im ersten engen Match bei den WTA Finals in Riad Coco Gauff mit 6:3, 6:7 (4) und 6:2 geschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 19:48 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula hat das erste knape Match bei den WTA Finals in Riad gewonnen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Endlich mal ein Einzel-Match bei den WTA Finals in Riad, das die Zuschauer ein wenig länger beschäftigt hat. Am Ende war es Jessica Pegula, deren Aufholjagd im zweiten Satz noch unbekohnt blieb, die sich gegen Ex-Doppel-Partnerin Coco Gauff mit 6:3, 6:7 (4) und 6:2 durchsetzen konnte.

Gauff startet in Riad als Titelverteidigerin. Und steht im kommenden Match am Dienstag schon unter Zugzwang.

In der ersten Einzel-Partie des Tages hatte Aryna Sabalenka mit Jasmine Paolini keine Probleme. Die Weltranglisten-Erste gewann mit 6:3 und 6:1.

In der anderen Gruppe hatte sich gestern zunächst Iga Swiatek gegen Madison Keys glatt durchgesetzt. Im Anschluss ließ Elena Rybakina der Finals-Debütantin Amanda Anisimova keine Chance.