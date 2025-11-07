WTA Finals: Intensiver Fight! Sabalenka folgt Rybakina ins Endspiel

Aryna Sabalenka steht im Endspiel der WTA Finals 2025. Gegen Amanda Anisimova siegte die Weltranglistenerste nach einer intensiven Partie 6:3, 3:6, 6:3 und spielt am Samstag um den Titel gegen Elena Rybakina.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 21:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka spielt am Samstag gegen Elena Rybakina um den Titel bei den WTA Finals.

Hier das komplette Match Re-Live im Ticker

Schon der Start in das Match versprach einen langen Fight. Eine halbe Stunde dauerten zusammengerechnet die ersten vier Aufschlagspiele der Partie. Doch Zählbares konnte keine der beiden Kontrahentinnen daraus mitnehmen. Erst im fünften Spiel gelang es Aryna Sabalenka das erste Break der Partie zu erringen. Dieser Vorsprung reichte aus, um auch die Satzführung auf die eigene Seite zu holen, da Amanda Anisimova die hohe Intensität der ersten Minuten nicht aufrechterhalten konnte.

Im zweiten Satz spielte Amanda Anisimova dann wieder mit ihrer gefürchteten Power und legte schnell mit 4:0 vor. Aryna Sabalenka wirkte ein wenig konsterniert von den starken Returns der US-Amerikanerin und musste den Satzausgleich hinnehmen.

Sabalenka durchbricht Anisimovas Widerstand

Im dritten Satz setzte sich dann Aryna Sabalenka durch, die beim Stand von 3:3 der starken Anisimova den Aufschlag erneut abnehmen konnte und damit endgültig auf die Siegerstraße einbog. Mit einem weiteren Break endete das Match nach 2:23 Stunden, da den Zuschauern viele Höhepunkte bot.

Im Endspiel wartet nun Elena Rybakina, die sich gegen Jessica Pegula durchsetzen konnte. Sowohl Rybakina als auch Sabalenka haben am Samstag die Chance auf den ersten Titelgewinn bei den WTA Finals.