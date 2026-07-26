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WTA Hamburg: Zweiter Titel auf der Tour - Korpatsch feiert Heimsieg

Tamara Korpatsch hat bei ihrem Heimspiel in Hamburg einen seltenen Sieg gefeiert. Die 31-Jährige gewann am Rothenbaum ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour. Im Finale des Sandplatzturniers setzte sich Korpatsch gegen die Ungarin Anna Bondar 6:3, 6:3 durch. Ihr bis dato einziges Turnier hatte Korpatsch 2023 im rumänischen Cluj-Napoca gewonnen.

von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 26.07.2026, 15:57 Uhr

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© Getty Images Tamara Korpatsch hat mit 31 Jahren ihren wohl größten Karriere-Erfolg gefeiert.

Die gebürtige Hamburgerin klettert durch den Erfolg auf Platz 45 der Weltrangliste und damit so hoch wie noch nie. Korpatsch ist ab Montag auch wieder die deutsche Nummer eins, sie liegt deutlich vor Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Hoffnungsträgerin Eva Lys (Hamburg).

Beim Turnier in ihrer Heimat belohnte sie sich für die unermüdliche Arbeit der vergangenen Jahre. Vom Deutschen Tennis Bund (DTB) war sie in jungen Jahren nie gefördert worden - trotz ihres augenscheinlichen Talents. Doch Korpatsch gab nie auf. Unterstützt wurde sie von ihren Eltern Thomas und Birgit sowie den Brüdern Tom und Richie.

Die Beharrlichkeit hatte sich in diesem Jahr bereits bei den French Open in Paris bezahlt gemacht. Zum ersten Mal erreichte Korpatsch bei einem Grand-Slam-Turnier die dritte Runde. Bei ihrem Sieg in Hamburg unterstrich sie ihre starke Form auf Sand. 32.520 Euro und 250 Weltranglistenpunkte waren ihr Lohn für den Erfolg über Bondar, die zum dritten Mal nacheinander das Endspiel in Hamburg erreicht hatte.

In Prag holte zeitgleich die Österreicherin Lilli Tagger ihren ersten Titel auf der WTA-Tour. Die 18-Jährige gewann im Finale gegen die Ukrainerin Daria Snigur 7:6 (7:3), 6:2. Auch Tagger klettert in die Top 50 und liegt dabei sogar noch knapp vor Korpatsch.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg