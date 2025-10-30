WTA Hongkong: Bencic problemlos im Viertelfinale

Beim WTA-250-Turnier in Hong Kong hat Topgesetzte Belinda Bencic souverän das Viertlfinale erreicht. Ebenfalls unter die letzten acht eingezogen sind Anna Kalinskaya und Victoria Mboko.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 14:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Belinda Bencic beim WTA-250-Turnier in Hong Kong

Belinda Bencics Erfolgsserie hält an. Erst vor vier Tagen sicherte sich die Schweizerin ihren zehnten Karrieretitel beim WTA-500-Turnier in Tokio. In Hongkong soll nun der elfte Turniersieg folgen – und die Chancen stehen gut: Als Topgesetzte wurde Bencic ihrer Favoritenrolle gerecht und setzte sich, ohne eine einzige Breakchance zuzulassen, mit 6:2 und 6:2 gegen Yafan Wangdurch.

Nächste Gegnerin ist Cristina Bucșa, die Nummer 68 der Welt. Im bisher einzigen Aufeinandertreffen hatte Bencic das Nachsehen. Im morgigen Viertelfinale erhält die Schweizerin nun die Gelegenheit zur Revanche. Besonders bemerkenswert: Bencic startete 2025 – aus dem Mutterschutz kommend – als Nummer 421 der Welt in die neue Saison. Zum Jahresende hin sicherte sich die 28-Jährige bereits den elften Ranglistenplatz.

Ebenfalls ihrer Favoritenrolle treu geblieben ist Anna Kalinskaya. Die an Position sechs gesetzte Russin bezwang ihre Achtelfinalgegnerin Shuai Zhang problemlos mit 6:1 und 6:1.

Mboko gewinnt Drei-Satz-Krimi gegen Eala

Victoria Mboko und Alexandra Eala zählen zu den Durchstarterinnen des Jahres. Mboko krönte sich mit dem Heimtitel in Montreal, Eala erreichte bereits Anfang des Jahres das Halbfinale der Miami Open und stand im Finale von Eastbourne.

Beim WTA-250-Turnier in Hongkong trafen die beiden erstmals aufeinander – und wie erwartet wurde es eng: Nach 2:27 Stunden und einem hart umkämpften Achtelfinale steht Victoria Mboko unter den letzten Acht.

Hier das Einzel-Tableau