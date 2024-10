WTA Hongkong: Halep-Comeback endet im Achtelfinale

Das Comeback von Simona Halep war nur von kurzer Dauer: Die ehemalige Weltranglistenerste verlor im Achtelfinale von Hongkong glatt in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.10.2024, 19:53 Uhr

© Getty Images Simona Halep kehrte in dieser Woche auf den Platz zurück

Das Comeback von Simona Halep beim WTA-125-Turnier in Hongkong war nur bedingt von Erfolg gekrönt: Die zweifache Grand-Slam-Siegerin aus Rumänien musste sich im Achtelfinale Anna Blinkova glatt mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben. In Runde eins hatte sie gegen Arina Rodionova mit 6:2, 4:6 und 6:4 gewonnen.

In der Runde der letzten 16 sah Halep gegen die an Position sieben gesetzte Blinkova dann aber kein Land mehr. “Comebacks sind nie einfach. Danke für den herzlichen Empfang, Hongkong” schrieb die ehemalige Weltranglistenerste nach dem Match auf X (vormals Twitter).

Halep war in Hongkong nach rund über vier Monaten Pause auf die Tour zurückgekehrt. Für die Rumänin, die nach ihrer langen Dopingsperre in diesem Jahr beim WTA-1000-Turnier in Miami ihr Comeback gegeben hatte, markierte die Begegnung gegen Blinkova erst die vierte Partie des Jahres. Im Ranking liegt Halep derzeit nur auf Platz 1130.

Durch ihre Achtelfinalniederlage verpasste Halep ein Duell mit der Weltranglistenachten Emma Navarro. Die topgesetzte US-Amerikanerin, die in Hongkong Punkte für die WTA Finals in Riad sammeln will, steht nach zwei Zweisatzerfolgen über Viktorija Golubic und Kimberly Birrell im Viertelfinale.

