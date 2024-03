WTA Indian Wells: Elena Rybakina kann nicht zur Titelverteidigung antreten

Titelverteidigerin Elena Rybakina musste ihren Start beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung kurzfristig absagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 07:42 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina musste ihren Start absagen

Elena Rybakina kann ihren Titel beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells nicht verteidigen. Die Kasachin musste ihre Teilnahme am Event in der kalifornischen Wüste wenige Stunden vor ihrem Auftaktmatch gegen Nadia Podoroska wegen einer Magen-Darm-Erkrankung absagen.

"Diejenigen, die mir nahe stehen, wissen, wie viel mir dieses Turnier bedeutet und wie sehr ich zurückkommen und meinen Titel verteidigen wollte", erklärte Rybakina in einem Statement. Bereits bei ihrem bislang letzten Auftritt in Dubai wurde die Weltranglistenvierte von einer Erkrankung gestoppt.

Jabeur scheitert, Wozniacki weiter

Mit Ons Jabeur verabschiedete sich am Freitag (Ortszeit) auch die Nummer sechs des Turniers aus der Einzel-Konkurrenz. Die Wimbledon-Finalist des Vorjahres unterlag der US-Amerikanerin Katie Volynets mit 4:6 und 4:6.

Volynets trifft nun auf die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki, die Donna Vekic mit 7:6 (5) und 6:3 besiegte. Darüber hinaus steht auch die vierfache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek in der dritten Runde.

